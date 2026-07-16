Parlamentul Republicii Moldova se reunește joi, începând cu ora 11:00, pentru a decide asupra învestirii Guvernului propus de premierul desemnat Vasile Tofan. Votul are loc la câteva zile după ce președinta Maia Sandu l-a desemnat oficial candidat pentru funcția de prim-ministru.

Pentru ca Executivul să fie învestit, Vasile Tofan trebuie să prezinte programul de guvernare și echipa de miniștri, după care va solicita votul deputaților.

După desemnarea sa, pe 11 iulie, Vasile Tofan a declarat că acceptarea mandatului reprezintă „o mare responsabilitate și nu o linie în CV”. Întrebat despre viitoarea componență a Cabinetului de miniștri, acesta a afirmat că noul Executiv va include și persoane care nu au făcut parte din actuala echipă guvernamentală.

„Vom hotărî formula Guvernului și cine vor fi membrii echipei. Veți vedea și fețe noi”, a declarat premierul desemnat.

Tofan a precizat, de asemenea, că decizia de a accepta candidatura a fost discutată în familie, menționând că are un copil născut de curând și că această alegere implică schimbări importante și în plan personal.

Vasile Tofan a fost propus pentru funcția de prim-ministru de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), iar candidatura sa a fost oficializată de președinta Maia Sandu în urma consultărilor cu formațiunile politice parlamentare.

Nominalizarea a venit după demisia premierului Alexandru Munteanu, care și-a anunțat retragerea din funcție la începutul lunii iulie.

Până la învestirea noului Cabinet, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, desemnat prin decret prezidențial.

Desemnarea lui Vasile Tofan a fost criticată de mai multe formațiuni din opoziție. Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a susținut că schimbarea premierului nu va aduce modificări semnificative în actul de guvernare.

La rândul său, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a declarat că viitorul premier trebuie să demonstreze că va acționa în interesul cetățenilor.

De asemenea, Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a anunțat că nu a participat la consultările convocate de președinta Maia Sandu, apreciind că acestea nu ar reprezenta o alternativă politică reală.