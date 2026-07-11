Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat sâmbătă desemnarea lui Vasile Tofan drept candidat la funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare organizate în urma demisiei premierului Alexandru Munteanu. Propunerea a fost susținută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat sâmbătă că l-a desemnat pe Vasile Tofan candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă susținut alături de președintele Parlamentului, Igor Grosu, lider al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după consultările cu formațiunile parlamentare convocate ca urmare a demisiei premierului Alexandru Munteanu.

Cu o zi înainte, PAS anunțase că îl va propune pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de șef al Guvernului.

„Pornind de la obiectivele şi priorităţile Republicii Moldova, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru”, a declarat Maia Sandu. „Vreau să amintesc ca principalele sarcini ale acestei guvernări sunt: asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor necesare pentru realizarea integrării europene a ţării în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienţei instituţiilor statului, precum şi a societăţii în ansamblu şi, bineînţeles, relansarea economiei, astfel încât să putem creşte standardele de viaţă ale cetăţenilor noştri şi dezvoltarea ţării”, a adăugat aceasta.

Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că obiectivul formațiunii rămâne continuarea procesului de integrare europeană și a transmis că viitorul Executiv va beneficia de sprijinul majorității parlamentare.

„Obiectivul principal rămâne atingerea tuturor obiectivelor privind procesul de integrare europeană. Fracţiunea parlamentară a PAS va oferi tot sprijinul necesar şi va fi alături în acest proces foarte important (...) Domnului Vasile Tofan îi urez succes. Suntem o echipă şi vom duce toate aceste lucruri la bun sfârşit”, a spus Igor Grosu.

Vasile Tofan a afirmat că desemnarea în funcția de candidat la conducerea Guvernului reprezintă o responsabilitate majoră și a prezentat principalele direcții pe care le are în vedere.

„Este o onoare să fiu aici. Nu privesc acest moment ca pe o realizare sau ca pe o încununare a parcursului meu, ci ca pe o mare responsabilitate. Trebuie să recunoaştem corect această responsabilitate şi nivelul foarte ridicat al aşteptărilor moldovenilor”, a afirmat el.

Premierul desemnat a anunțat că prioritățile sale sunt restabilirea încrederii cetățenilor, relansarea economiei și consolidarea muncii în echipă.

Conform Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat are la dispoziție 15 zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a componenței Executivului.

Potrivit Moldpres, Vasile Tofan are 44 de ani și este investitor, antreprenor și finanțist, cu experiență în Republica Moldova, Europa și Statele Unite ale Americii. Din 2012, el a fost senior partner în Comitetul de investiții al fondului Horizon Capital, care administrează investiții în Europa Centrală și de Est, cu accent pe Republica Moldova și Ucraina, gestionând active de aproximativ 1,6 miliarde de dolari.