Ministrul de Externe israelian acuză Australia: Acest atac criminal era previzibil

Ministrul Afacerilor Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, a condamnat atacul armat de la un eveniment de Hanuka din Sydney,Australia, descriindu-l drept „un atac criminal”.

Potrivit declarației sale, incidentul este rezultatul unei creșteri a antisemitismului în Australia în ultimii doi ani, în contextul apelurilor instigatoare „Globalise the Intifada”.

„Acestea sunt rezultatele rampajului antisemit în străzile Australiei din ultimii doi ani, cu apelurile antisemite și instigatoare ‘Globalise the Intifada’ care s-au materializat astăzi. Guvernul australian, care a primit nenumărate semne de avertizare, trebuie să revină cu simțul realității.”

Sa’ar a subliniat că guvernul australian a primit anterior multiple semne de avertizare și trebuie să ia măsuri pentru a proteja comunitățile evreiești.

Biroul ministrului a mai precizat că Sa’ar a discutat cu David Ossip, președintele Consiliul Deputaților Evrei din New South Wales, pentru a-și arăta sprijinul comunității evreiești în această perioadă dificilă.

Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment de Hanuka organizat de comunitatea locală, deși nu este clar dacă acesta a fost vizat în mod intenționat.

Reacții din partea oficialilor israelieni

Fostul prim-ministru Naftali Bennett a reacționat pe Twitter, spunând:

„Eșecul și slăbiciunea conducerii în fața antisemitismului au dus la Bondi. Am Yisrael Chai.” Într-un comunicat separat, el a mai precizat:

„Scrisul era pe perete, iar guvernul a întors privirea. Cer ca guvernul australian să ia măsuri imediate pentru protejarea comunităților evreiești și să trateze antisemitismul cu cea mai mare seriozitate.”

Președintele partidului opoziției, Benny Gantz, a afirmat:

„Ceea ce începe cu strigăte genocidare pentru distrugerea Israelului, surprinzător, se termină cu atacuri asupra sinagogilor și împușcături mortale împotriva evreilor la un eveniment de Hanuka.”

El a mai adăugat: „Scrisul era pe perete – și, în ciuda avertismentelor repetate, autoritățile australiene l-au ratat din nou” și a cerut Canberrei să ia „măsuri fără precedent pentru securizarea și protecția comunităților evreiești.”

Ministrul imigrației Ofir Sofer, membru al partidului de extremă dreapta Zionismul Religios, a declarat că, în timpul vizitei sale în Australia, a observat „un antisemitism sever și îngrijorător, fără un răspuns adecvat din partea guvernului australian.”

Colegul său de partid, Ohad Tal, a adăugat:

„Când susții terorismul în Orientul Mijlociu, primești terorism în propria curte. Masacrul evreilor din Sydney nu este soartă; este rezultatul antisemitismului lăsat să crească necontrolat.”

Ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich a comparat imaginile din Sydney cu atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și a cerut „o acțiune fermă a guvernului australian pentru a combate creșterea antisemitismului în țară și pentru a proteja evreii.” (sursa)

Gilad Kariv, președintele Comitetului Knesset pentru Afaceri Diaspora, a declarat că „guvernul australian trebuie să acționeze decisiv pentru a asigura siguranța evreilor australieni și pentru a combate flagelul antisemitismului.”

El a anunțat că comisia sa parlamentară va organiza o discuție pe această temă.