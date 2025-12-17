Australienii cer siguranță. Parlamentul introduce noi reguli pentru arme după masacru

Autoritățile din Australia au anunțat miercuri o serie de reforme majore ale legislației armelor de foc, ca răspuns la atacul armat de la sărbătoarea de Hanuka de pe plaja Bondi, care s-a soldat cu 15 victime.

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a declarat că parlamentul va fi convocat săptămâna viitoare pentru a adopta măsuri urgente, printre care limitarea numărului de arme deținute de o singură persoană și restricții mai dure privind accesul la anumite tipuri de puști.

Decizia survine pe fondul unor dezbateri intense privind siguranța publică și prevenirea atacurilor teroriste.

Reamintim că atacul de pe plaja din Australia a fost comis de un tată și fiul său, care au călătorit în sudul Filipinelor, o regiune puternic afectată de militanți islamiști. Poliția australiană a declarat că atacul pare să fi fost inspirat de organizația ISIS, recunoscută drept organizație teroristă în Australia.

„Poliția va susține în instanță că bărbatul a desfășurat acțiuni care au cauzat moartea, răni grave și au pus în pericol viața altora pentru a avansa o cauză religioasă și a provoca frică în comunitate,” se arată într-un comunicat oficial.

Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat mortal de poliție la fața locului, în timp ce fiul său de 24 de ani, Naveed, a ieșit din comă marți după-amiază, după ce și el fusese rănit de polițiști.

El a fost pus sub acuzare pentru 59 de infracțiuni, inclusiv pentru crimă și terorism.

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a anunțat că parlamentul va fi convocat săptămâna viitoare pentru a aproba reforme largi privind armamentele și legislația protestelor, inclusiv limitarea numărului de arme deținute de o persoană și restricții privind anumite tipuri de puști.

„Avem în față o sarcină monumentală. Este o responsabilitate uriașă să aducem comunitatea împreună,” a declarat Minns.

Guvernul federal se află sub presiune pentru a explica modul în care Sajid Akram a putut obține legal armele de foc utilizate în atac.

De asemenea, se investighează motivul pentru care Naveed Akram a fost doar evaluat de agențiile de informații australiene în 2019 fără a fi considerat periculos.

Funeraliile pentru victimele atacului au început miercuri, inclusiv pentru rabinul Eli Schlanger, asistent rabin la Chabad Bondi și tată a cinci copii. „Schlanger călătorea în închisori și se întâlnea cu persoane evreiești din comunitățile de locuințe publice din Sydney,” a declarat liderul comunității evreiești, Alex Ryvchin.

Prim-ministrul Anthony Albanese a afirmat: „Vom lucra cu comunitatea evreiască, vrem să eliminăm și să eradicăm antisemitismul din societatea noastră.”

Ahmed al-Ahmed, 43 de ani, care a dezarmat unul dintre atacatori și a fost rănit, urma să fie supus unei intervenții chirurgicale. „Ahmed este un erou, suntem mândri de el,” a spus unchiul său din Siria.

Între timp, 23 de persoane rămâneau internate în mai multe spitale din Sydney, printre victime numărându-se un supraviețuitor al Holocaustului și o fetiță de 10 ani pe nume Matilda. „Am venit aici din Ucraina … și am gândit că Matilda este cel mai australian nume care poate exista. Așadar, doar amintiți-vă numele,” a spus tatăl fetiței.

Pe plaja Bondi, localnicii au ținut un minut de reculegere, iar o petrecere de Revelion planificată a fost anulată. „Săptămâna aceasta a fost profundă, iar comunitatea se reunește și procesează evenimentele în propriul mod,” a declarat Archie Kalaf, un tânăr de 24 de ani din Bondi.