Moment-cheie pe piața farmaceutică. Acțiunile Novo Nordisk cresc cu 9% într-o singură zi

Acțiunile grupului farmaceutic danez Novo Nordisk au înregistrat o creștere semnificativă marți, ca urmare a anunțului că Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii (FDA) a acordat pentru prima oară aprobarea unui medicament oral din clasa GLP-1 destinat pierderii în greutate.

Compania se pregătește să lanseze acest produs pe piața americană la începutul anului 2026, marcând un moment relevant pentru strategia sa de piață în contextul competiției cu alți producători de medicamente contra obezității.

Evoluțiile financiare sunt urmărite îndeaproape de investitori după o perioadă de scăderi ale acțiunilor și ajustări de estimări economice ale companiei.

Pe 22 decembrie 2025, FDA a aprobat Wegovy în formă de pastilă, un tratament oral cu semaglutid de 25 mg destinat gestionării cronice a excesului de greutate corporală sau obezității la adulți, inclusiv pentru reducerea riscului de evenimente cardiovasculare majore.

Aprobarea descrie medicamentul ca primul agonist oral al receptorului GLP-1 autorizat în acest scop în Statele Unite.

Decizia se bazează pe rezultatele studiului clinic OASIS 4, în care pacienții tratați cu Wegovy în formă orală au înregistrat o pierdere medie de aproximativ 16,6% din greutatea corporală pe parcursul unui an, comparativ cu pierderi mai mici în grupul placebo.

Compania daneză a anunțat că se așteaptă ca pilula să fie disponibilă pentru pacienți în Statele Unite la începutul lunii ianuarie 2026 și că a extins cererile de autorizare și către Agenția Europeană a Medicamentului și alte autorități de reglementare.

În comunicatul oficial, CEO-ul Novo Nordisk, Mike Doustdar, a declarat: „prima terapie orală GLP-1 pentru persoanele cu exces de greutate sau obezitate oferă o opțiune comodă, care îi poate ajuta pe pacienți să înceapă sau să își continue drumul către pierderea în greutate.”

În ședința de marți de pe bursele europene, acțiunile Novo Nordisk au închis cu o creștere de aproximativ 9,2%, marcând unul dintre cele mai importante avansuri recente pentru titlurile companiei.

Creșterea reflectă revenirea interesului investitorilor față de perspectivele de piață generate de aprobarea unui tratament oral pentru pierderea în greutate.

Potrivit datelor Nasdaq, în tranzacțiile de peste noapte în bursă titlurile au urcat cu peste 10% după anunțul oficial al FDA, ceea ce indică o reacție rapidă a pieței la această veste.

Aprobarea pilulei Wegovy marchează un pas important într-o piață farmaceutică marcată de competiția intensă între producători de medicamente pentru gestionarea obezității.

Rivalul american Eli Lilly a depus propriul dosar de aprobare pentru un medicament oral – orforglipron – care se află încă în procesul de evaluare. Perspectivele de aprobare a acestui produs sunt estimate pentru 2026.

Analiștii de piață susțin că acest avantaj de moment în lansarea pe piață poate influența modul în care companiile își consolidează pozițiile în rândul consumatorilor și în sistemele de sănătate.

În materiale de specialitate se menționează că un procent semnificativ de pacienți ar putea prefera o opțiune orală în locul injectabilă, ceea ce ar putea modifica dinamica cererii pentru tratamentele din această clasă terapeutică.

Conform informațiilor comunicate de companie, doza inițială a medicamentului va fi disponibilă atât în farmacii tradiționale, cât și prin platforme de telemedicină la un preț de 149 de dolari pe lună, pentru pacienții care plătesc integral costul, ca urmare a unui acord negociat cu rețele de acces la medicamente.

De asemenea, aceasta este considerată o oportunitate de a face medicamentul accesibil unui spectru mai larg de pacienți care pot fi interesați de tratament pentru excesul de greutate sau obezitate.