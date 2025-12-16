Monden

Anastasia Soare a apelat la un astrolog, ce i-a spus acesta

Anastasia Soare. Sursa foto Wikipedia
Celebra Anastasia Soare a povestit la un podcast faptul că apelează la serviciile unui astrolog, dar acțiunile ei sunt cele definitorii. Profită de anumite portaluri, dar nu stând pe canapea.

Anastasia Soare crede în acțiunile ei

Femeia de afaceri spune că se consultă cu un astrolog, dar cel mai important este ceea ce face după ce face această ședință. ”Eu cunosc un astrolog în vârstă, cred că are vreo 90 de ani, Patrick îl cheamă, e în Los Angeles. El are o teorie extraordinar de deșteaptă care mi-a plăcut când mi-a explicat-o, acum multă vreme.

Anastasia Soare

Anastasia Soare. Sursă foto: Facebook

Planetele se schimbă, mercur devine retrograd, și tot ce există în sistemul planetar. Și fiecare semn poate fi influențat de aceste mișcări ale planetelor. De exemplu eu sunt Capricorn. Sunt anumite momente când Uranus sau Pluto mă influențează. dar depinde de mine ca acțiune voi lua”, a explicat ea.

Planetele te susțin, dar inițiativa îți aparține

Statul în fotoliu nu ajută indiferent cât sunt de benefice planetele. ””Că eu pot sta acasă în fotoliu, la televizor sau pot să mă duc să intru în acțiune și să fac un lucru care are succes. Că așa mă susțin planetele.

Dar dacă stau la televizor nu iau nimic. Dacă nu faci o acțiune, nu faci ceva, este dificil să câștigi sau să ajungi unde vrei. Stând numai acasă, că eu sunt Capricorn și luna asta este de bine nu se întâmplă nimic”, a povestit Anastasia Soare.

Românca miliardară

”Regina sprâncenelor” este una dintre cele mai bogate românce. A construit un imperiu începând să penseze vedete la Hollywood. Dându-și seama că estetica feței depinde foarte mult de sprâncene, aceasta a marjat pe pensat.

Și în cele din urmă a reușit nu doar să fie celebră, ci să fie un icon în industria de înfrumusețare. Iar averea ei este una de miliarde de dolari, având în vedere că produsele ei sunt vândute în toată lumea.

