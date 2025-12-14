Horoscopul lui Dom’ Profesor,  15 decembrie 2025. Probleme de istorie naturală

15 decembrie

Pe 15 decembrie s-au născut Nero, Alexander Eiffel, John Hammond, Francois de La Rochefoucauld, Janos Bolyai, Jean Paul Getty, Ioan Luchian Mihalea, A. de Herz, Mircea Olteanu, Cornel Nistorescu

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Elefterie și mama sa Antia. Sf. Suzana.

Tradiţional, Sf. Elefterie. Sf. Elefterie este făcător de minuni. Dă noroc la fetele mari. Se ţine şi se pomeneşte mai ales de femei şi de moaşe. Ele ţin mult la sânt pentru că uşurează naşterea. (Speranţia).

Legenda spune că în această zi, cu o săptămână înaintea solstiţiului de iarnă, dacii se strângeau la Rumi Dava, cetatea secretă, un fel de Vatican al dacilor. Localizarea cetăţii misterioase este incertă. Legenda spune că “acolo drumul se oprea în munte”. Iar după zilele care trebuiau diferiţilor reprezentanţi ai triburilor de la Tisa, din stepă, de la Sarmisegetuza, de la mare şi de la “cealaltă mare” trecând Dunărea, pare foarte probabilă localizarea undeva în zona Carpaţilor de Curbură, aproape de Vrancea, zonă extrem de puternică în energia telurică.

Pentru că dacă galii credeau că o să le cadă cerul în cap, dacii se temeau de un mare cutremur, că “o să-i înghită pământul”. Unii autori sunt de părere că acum se adora Gebelesis (considerat de unii o ipostază a lui Zamolxe), corespondentul lui Hades din mitologia greacă. Dar Gebelesis este mult mai complex.

În orice caz, dacii se simţeau vinovaţi. Scoseseră din pământ mult aur şi argint şi aramă şi fier. Zeii şi în special Gebelesis, probabil că erau furioşi pentru că se furaseră din bogaţiile lor. Aşa că oamenii-lup, adică dacii, ofereau înapoi la templul zeului de la Rumi ceva aur, argint şi arme din fier şi bronz, ca să liniştescă furia zeului, care s-ar fi manifestat prin cutremure nimicitoare. Religia, pe atunci, era foarte mercantilă. Îţi dau, îmi dai!

Tot aici se aruncau sorţii, ”gioalele”, osişoare de lup cizelate şi lustruite, ca să se vadă viitorul, anul care abia a început, pentru că Anul Nou Dacic era la 1 decembrie, adică corespunzător acestei zile. Din nefericire calendarul dacic nu s-a păstrat dar sunt nişte încercări interesante de a-l releva – am observat corespondenţe tulburătoare. Se pare că planeta Venus, Luceafărul, avea un mare rol.

Trecând timpul, creştinismul a calchiat peste sărbătoarea țărănească un Sfânt, pe Sf. Elefterie, dar care şi el este ţinut pentru că “este rău de cutremure”!

Dacă chiar vreţi să descoperiţi Rumi Dava, cetatea Rumi, sau Rami, trebuie să o căutaţi la capătul unui drum ce se pierde în munte, pe lângă Munţii Vrancei sau ai Ciucaşului, la o localitate care aminteşte de aur, sloi de aur, slon… Comoara care vă aşteaptă acolo, într-o pșteră, de două mii de ani, întrece orice închipuire, dar nu o să o găsiți niciodată! Este chiria pentru speranță a acestui popor, apărată de prăbușiri de stânci și de magie grea și veche.

M-am uita câteva momente la trucajele ridicole de acum 60 de ani și la călugărița cât un bloc. M-am distrat, am râs și apoi am văzut câteva episoade din ”Dark Matter”. ”Déjà vu!” Pe aici, prin Prahova submontană am, vara, călugărițe cam de 10-15 cm și rădașce care mă fac să sar în sus când pocnesc în geam. Dar, m-am întrebat, de ce erau insectele așa de mari în timpurile preistorice?

M-am documentat, am gasit și o comunicare scrisă de Matthew Clapham de la Universitatea Santa Cruz, apărută în ”Live Science”. Profesorul american arată că în preistorie, acum 300 de milioane de ani, când au apărut insectele uriașe, erau condiții deosebite pe Pământ, mult diferite de astăzi.

De exemplu genul Meganeura, specia Meganeura Permiana a fost excelent studiată și descrisă în anul 1937, urmare găsirii unei urme fosile perfecte, în Kansas. Semăna cu o libelulă, numai că avea peste jumătate de metru!

Matthew Clapham, ca și alți savanți și oameni de știință susțin că condițiile de dezvoltare a vieții în acele timpuri, de acum multe sute de milioane de ani erau perfecte. Raiul, Edenul pe Pământ!

În primul rând oxigenul din aer era în jurul valorii de 35%, poate chiar 40%, față de doar 21% în prezent. Oxigenul este esențial pentru insecte, deoarece nu au plămâni, ci doar un sistem primitiv de ”aerisire”. Apoi clima era perfectă, caldă, umiditatea relativă ridicată, ceea ce permitea dezvoltarea unei vegetații luxuriante, suport îndestulător pentru uriașele insecte și animale.

Ceva s-a întâmplat acum 70 de milioane de ani, de au pierit atâte genuri întregi de plante, animale și insecte! Oamenii de știință, ca să nu vă sperie prea tare, au spus că a căzut pe Pământ, în peninsula Yucatan, un asteroid uriaș.

Au căzut, sigur că au căzut - spune teoria conspiraței - bombe cu iridiu! Teoria conspirație susține, cu dovezi materiale, că acum 70 de milioane de ani a avut loc un mare război pe, și în apropierea Pământului, dintre Puterile centrale ale Galaxiei și o specie extraterestră care invadează periodic galaxia. Tot teoria conspirației susține că specia umană este meșterită genetic de Puterile centrale, ca să fie de pază la frontieră. De aceea suntem războinici, răi, necruțători! Paznici de frontieră, garda galaxiei! Și după cum ne-am înmulțit de mult, carne de tun, următorul război galactic nu este departe!

Mă și mir, uneori! Când m-am luat de unul dintre partizanii acestei teorii, pe DOA, mi-a zâmbit diafan și mi-a spus: ”Tell me, ce este cu stratul uniform de iridiu, cenușă de iridiu, de acum 65,5 de milioane de ani și de ce se găsesc fosile mai ales din perioada aceea, unele calcinate îngrozitor? De ce au dispărut dinozaurii?” Trebuie să tac din gură și să schimb vorba.

Teoria asta a conspirației nu am învățat-o la școală! Ce am învățat la școală? Se mai învață ceva la școală? La școală se învață istorie, istoria matematicii, istoria fizicii și chimiei, istoria geografiei, istoria științelor naturale, istoria literaturii – lucruri trecute, datate, cu ani în urmă, odată cu manualele. Nimeni nu pregătește pe nimeni pentru viitor, pentru viață! Eu încerc să vă dau sfaturi, să vă pregătesc pentru șocul viitorului, uneori cu umor, doar papa Leon al XIV-lea s-a și rugat la Dumnezeu pentru oamenii cu umor. Și nu este nicio glumă când vă spun că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

O zi bună. Îţi place vremea, aerul rece şi mai curat şi te pregăteşti cu entuziasm pentru Crăciun. Dar şi pentru Anul Nou, care e, mereu, un nou ciclu, un start nou în economia speranţelor! Mijlocul zilei este o perioadă activă, cu toţi Berbecii puşi pe cheltuieli şi tratamente de întreţinere, cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta oarecum anapoda. Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor ca să găseşti ceva în propria casă. Sănătatea este bună, atenţie la durerile de cap şi la pierderea de energie.

Cheltuieli importante pentru sărbătorile de iarnă. Preţurile sunt mai mari decât ai prevăzut, asta te încurcă un pic, dar, banii vin şi se duc, investiţia în distracţie aduce mereu bucurii! Simţi nevoia de solitudine, de atingere a divinului şi ai vrea să treci pragul templului, fie că se numeşte biserică, sinagogă sau moschee. Rămâi cu vrutul, dar și intenția contează, așa că îngerașul tău te notează bine la condicuța lui! Banii sunt bine aspectati, totuşi atenţie la cheltuielile un pic exagerate. Să ştii că lumea continuă şi după mâine, şi mâine ai nevoie din nou de bani, cu sau fără criză.

Dimineaţă densă, atenţie să nu-ţi depăşeşti domeniul de competenţe. Eşti favorizat pe plan sentimental, aşa că uită-te bine în jur, poate întâlneşti pe cineva, cumva, poate pe seară la un film! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles este mult mai indicat. Toată lumea şi deci şi o bună parte dintre nativii din Gemeni, este convertită la religia cumpărăturilor de Crăciun. Ca să nu rămâi în contemplare sau meditaţie la poarta nouă, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Amintirile nu-ţi dau pace si nu este o idee rea sa le aşterni pe hartie, sau sa deschizi un nou fişier, cum se face acum, în epoca electronicii!

O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, sau nou, doar activitatea obişnuită! Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri. Puţintică răbdare! Pe seară, îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vîrtej de aventuri din cele mai interesante. Te aşteapta o perioadă grea şi obositoare de petreceri şi nopţi nedormite, așa că nu ar fi rău să faci o provizie de somn!

Conjunctura pare a-ţi aduce noroc. Mai în toate domeniile. Chiar îți trebuia, aveai nevoie! Sunt mai multe situații, locuri înguste, pe care ori nu le înțelegi, ori nu vrei să le accepți! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

Astăzi ai o mare dorinţă de a te exprima, să discuţi, să vorbeşti, să dialoghezi, să convingi lumea! Eşti mai dornic să ajuţi decât de obicei. Poate fi şi influenţa Spiritului Crăciunului! Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, îţi solicită astăzi ajutorul. Fă tot posibilul ca să-l ajuți, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe mâine! Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste, examene sau o plecare, poate în vacanță. Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale.

O veste bună, poate din presă. Conjunctura indică o perioadă favorabilă, dar atenţie ce cumpări şi ce perioadă de validitate are. Moderaţie la regimul alimentar, mai ales la cel cantitativ. Planeta Venus, protectoarea ta, avantajează munca artistică şi creaţia. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Pe de altă parte, Saturn, cam supărat pe viață, indică, ca un ceas rămas în urmă, întârzieri şi amânări. Te-ai obişnuit, deja ca lucrurilă să nu-ţi iasă din primă, cu toate că situaţia este statistică. Unii nativi din Balanţă pot să aibă succese imediate şi aproape fără efort, tot stohastic vorbind!

Ai o idee bună pentru vacanţa de Crăciun şi abia aştepţi să o discuţi cu cei dragi, familia, prietenii. Dar, ca să fii bine informat ia mai multe date, vorbește la mobil, nu de pe internet! Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Mai pe seară te poţi lansa într-o cursă palpitantă pentru bani şi amor. Tradiţia spune că nu poţi să le ai pe amândouă, aşa că nu fugi după doi iepuri în acelaşi timp. Eu aş alege pentru tine – ei bine nu știu ce să aleg! Ai bani? Că dacă ai bani, vine şi dragostea, automat! Pe seară stai bine cu norocul. Folosește-l, dar cu măsură!

Atenţie la vremea schimbătoare, foarte rece, evită deplasările lungi pe afară. Chiar dacă nu este ziua ta de naştere poţi primi cadouri de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici. Aspectele negative sunt punctuale interesând câteva dintre domeniile vieţii. Este vorba de stelele fixe malefice Algol şi Deneb care fac probleme destul de rar. Un posibil incident domestic in familie. Cu atenţie şi diplomaţie, ba mai mult, folosind aurita cale de mijloc, fără să schimbi nimic din obiceiurile tale, sau să reaşezi dramatic relaţii şi legături, dar fiind în permanenţă atent - totul este în echilibru şi în avantajul tău.

Nativii sunt foarte interesaţi de siguranţa personală. Nu uita acest lucru când planifici şi faci cheltuieli, rezervări, pentru vacanţa de Crăciun. Cere lămuriri, clarifică, ca să fii sigur! O veste îţi va face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Te simti aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit, cât ai de cheltuit perioada asta a cadourilor şi ce datorii ai de achitat. Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă!

La serviciu începe să miroasă a Crăciun, lumea se grăbește, iar unele lucrări se amână pe anul viitor! Atenţie la modul în care faci încheierea de an, să nu cumulezi greşeli şi aiureli! Până acum ai avut o perioadă bună, să fim drepţi! Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această perioadă a zilei de astăzi. Limitează-te doar la activităţile curente, întâlneşte doar oameni cunoscuţi, de la care ştii la ce să te aştepţi şi care în mod verificat, nu pot să-ţi facă probleme prea mari. Cu anturajul apropiat, colegi, prieteni, zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera in replici.

Cu Neptun în domiciliu, în conjuncție largă cu Saturn, deciziile luate astăzi se pot dovedi inspirate. Dimineaţa nu te scandaliza, nu te grăbi inutil și nu intra în discuţii cu persoane necunoscute! O distribuţie inegală conjuncturii astrale te dezavantajează şi, conform teoriei haosului, poate genera pe termen lung tendinţe malefice. Este ca vechea vorbă irlandeză : “Din cauza unei caiele o potcoavă s-a pierdut / Din cauza unei potcoave un cal s-a pierdut / Din cauza unui cal un sol s-a pierdut / Din cauza unui sol o bătălie s-a pierdut / Din cauza unei bătălii Regatul a fost pierdut !”. Şi ultimul şi cel mai important sfat al stelelor: în perioada în chestiune nu cheltui şi nu promite sprijin financiar, pentru că poate fi pagubă curată!