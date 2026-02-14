Secretul succesului Anastasiei Soare. „Nu mi-e frică să spun nu știu”

Anastasia Soare explică faptul că în calea către succes nu s-a ferit să spună nu știu. Așa a învățat inclusiv engleză de la clientele care au spijinit-o în acest sens.

Femeia de afaceri spune că nu e nicio rusine să spui nu știu. Ba mai mult, este indicat, pentru că doar așa poți să înveți. ”Când eu am plecat în 1989, România era într-o situație extraordinar de grea. Nu era lumină, lumea nu avea mâncare. Și în momentul în care am ajuns în America era foarte diferit. Chiar dacă eu nu vorbeam engleză.

Am fost la niște cursuri, trei luni, la o biserică, seara și mi-am găsit de muncă la salon și nu am mai putut să mă mai duc, pentru că lucram vreme îndelungată. Și clientele mele au fost profesoarele mele. Nu mi-a fost niciodată frică sau rușine să spun că nu știu sau ”te rog să mă ajuți”. E foarte important!”, a specificat românca.

În momentul în care a ajuns peste hotare, românca și-a dat seama că sunt foarte multe oportunități. Așa că s-a pus pe treabă. ”Când vii din întuneric recunoști lumina. Când am ajuns și mi-am dat seama de oportunitățile din America a fost soare pe cer. Și așa am putut să strălucesc”, a mai spus Anastasia.

Iar cei care se întreabă cum de a ajuns să fie prietenă cu atâtea vedete, răspunul este simplu: a fost un om de onoare și a știut să păstreze secrete. ”După atâția ani de zile de lucru cu anumite vedete, devii prietenă. Nu mai există relația cu clientul ci cu prietenul. Există o energie foarte interesantă la cosmetică. Este foarte important cum prețuiești tu acea relație cu cel care îți devine client.

Tu ai datoria să asculți și să protejezi clientul tău. Să fii discret și să îi arăți acest lucru. Atunci când faci toate aceste lucruri la suprelativ cu bune intenții, relația devine mai strânsă. Celebritățile au o armură pe care trebuie să o poarte ca să se protejeze”.