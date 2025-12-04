Monden

Regina Sprâncenelor, propunere de nerefuzat pentru Trump. Răspunsul pe care l-a primit din partea liderul american

Comentează știrea
Regina Sprâncenelor, propunere de nerefuzat pentru Trump. Răspunsul pe care l-a primit din partea liderul americanDonald Trump. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Anastasia Soare, una dintre cele mai influente femei din industria globală de beauty, a fost la un pas să îi aranjeze sprâncenele președintelui american Donald Trump. Dezvăluirea a fost făcută în podcastul „Acasă la Măruță”, unde fondatoarea Anastasia Beverly Hills a explicat cum a apărut ideea, deși planul nu s-a concretizat, potrivit România TV.

Cum a lansat Anastasia Soare propunerea pentru Donald Trump

Regina sprâncenelor a mărturisit că totul s-a întâmplat în urmă cu aproape 15 ani. În acea perioadă, una dintre asistentele personale ale lui Donald Trump frecventa salonul ei și îi devenise clientă fidelă. Într-o discuție întâmplătoare, Anastasia Soare a aflat că femeia lucra direct pentru liderul american și nu a ezitat să lanseze propunerea.

„Cred că acum vreo 15 ani, una din asistentele lui era clienta mea. Printr-o întâmplare am aflat că lucrează pentru Trump. Dacă vă aduceți aminte, Trump avea niște sprâncene foarte lungi, stufoase. Zic: ‘Doamne, nu pot să mă uit la el, la televizor. Poți să-i spui lui Trump să vină să-i fac sprâncenele?’ A venit mai târziu și spune: ‘Crede că ăsta-i șarmul lui și nu vrea să-și facă sprâncenele.’ Dar pe parcurs cred că l-a convins cineva că nu le mai are”, a povestit ea.

Anastasia Soare.

Anastasia Soare. Sursa foto Wikipedia

De ce a refuzat președintele american

Potrivit acesteia, Donald Trump nu s-a arătat dispus să își schimbe aspectul fizic. Prin intermediul asistentei sale, acesta i-ar fi transmis Anastasiei Soare sprâncenele stufoase fac parte din „șarmul lui”.

CFR, rușinea României: Trenul Gara de Nord - Otopeni, invadat de gândaci
CFR, rușinea României: Trenul Gara de Nord - Otopeni, invadat de gândaci
Johny Romano despre aventura cu mascații: M-au mirosit câinii 2 ore
Johny Romano despre aventura cu mascații: M-au mirosit câinii 2 ore

Potrivit acesteia, ulterior, o persoană din cercul său l-a convins să renunțe la vechiul stil, iar sprâncenele sale au căpătat o formă diferită de-a lungul anilor.

Anastasia Soare, o carieră de impresionantă peste Ocean

Anastasia Soare, născută în Constanța, a plecat în SUA în anii comunismului și a reușit să construiască de la zero un brand global. Compania ei, Anastasia Beverly Hills, era evaluată în 2023 la aproximativ 500 de milioane de dolari.

Printre vedetele care i-au trecut pragul se numără Oprah, Madonna, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Penélope Cruz, Sharon Stone și Kim Kardashian.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:02 - CFR, rușinea României: Trenul Gara de Nord - Otopeni, invadat de gândaci
16:56 - AEP lansează un proiect-pilot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere la scrutinul din 7 decembrie 2025
16:47 - Directorul Apelor Române cere în instanță sporul de 15% pentru disponibilitatea în situații de inundații
16:41 - Compensațiile la curent nu vor mai fi oferite în 2026. Guvernul explică decizia și promite sprijin pentru cei vulner...
16:28 - Johny Romano despre aventura cu mascații: M-au mirosit câinii 2 ore
16:16 - Polițist fugit de la locul accidentului, după ce lovit alt automobil cu mașina poliției

HAI România!

Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal

Proiecte speciale