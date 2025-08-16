Monden Naomi Campbell surprinde România. Mii de tineri au venit să o vadă pe litoral







Naomi Campbell a făcut senzație pe litoralul românesc, transformându-se din supermodel într-un DJ pasionat, atrăgând mii de tineri la Mamaia de Sfânta Maria. Evenimentul a adus în prim-plan o latură mai puțin cunoscută a celebrei vedete internaționale, demonstrând versatilitatea și impactul său global.

Naomi Campbell, cunoscută pentru cariera sa impresionantă în modeling, a urcat pe scenă în Mamaia în cadrul unui eveniment de muzică electronică. Declarațiile vedetei arată entuziasmul său pentru noua sa pasiune.

„Sunt foarte fericită să fiu aici în România. A fost o noapte grozavă și aveți o țară foarte frumoasă”, a spus Campbell, într-un interviu pentru PRO TV.

Evenimentul s-a desfășurat pe 15 august, în Mamaia, atrăgând mii de participanți care au dansat până târziu. Organizatorii au precizat că prezența vedetei a generat o cerere record de bilete și rezervări la cluburile din zonă.

Naomi Campbell a mixat pentru aproximativ două ore, fiind însoțită de agenți de pază și staff, iar la finalul serii s-a retras la hotelul de lux unde a fost cazată. Publicul a reacționat cu aplauze și selfie-uri, iar rețelele sociale au fost imediat inundate cu imagini și videoclipuri de la eveniment.

Naomi Campbell este unul dintre cele mai iconice supermodele din istoria modei, cunoscută pentru prezența sa impunătoare pe podiumurile internaționale. De-a lungul carierei, a defilat pentru cele mai mari case de modă, precum Versace, Dolce & Gabbana, Chanel sau Valentino, și a apărut pe coperțile celor mai prestigioase reviste, de la Vogue la Elle. Pe lângă modeling, Naomi s-a implicat în filme și videoclipuri muzicale, apărând în videoclipul lui Bob Marley la vârsta de 7 ani.

Recent, modelul și-a descoperit interesul pentru muzica electronică și aspiră să mixeze pe cele mai mari scene împreună cu DJ renumiți. Naomi nu este singura celebritate care și-a descoperit pasiunea față de muzica electronică, Paris Hilton este un alt nume celebru care se ocupă cu mixare, așa cum a demonstrat în iunie într-un show special la Craiova.