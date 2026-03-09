O fostă vedetă Playboy promovează investițiile în Dubai în plin conflict în Orientul Mijlociu: Este un oraș sigur

Fosta vedetă Playboy și prezentatoare TV, Rocsana Marcu, continuă să își dezvolte cariera de agent imobiliar în Dubai, în ciuda escaladării conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Aceasta îi încurajează pe TikTok pe români să investească în Emiratele Arabe Unite, prezentând orașul ca un loc sigur și stabil, chiar și în contextul tensiunilor regionale.

„Nu există atacuri directe asupra orașului. Sistemele de apărare aeriană au interceptat rachetele, iar autoritățile au emis instrucțiuni clare pentru populație. Dubaiul este sub control și protejat“, a declarat Rocsana Marcu.

Ea a adăugat că Emiratele nu sunt parte directă în conflict, iar infrastructura de securitate din Dubai rămâne printre cele mai solide din regiune.

În paralel, Marcu promovează un bloc rezidențial de lux, construit în colaborare cu Fashion TV, pe care îl numește „Blocul VIP-urilor“. „Până acum doar investitori cunoscuți au achiziționat apartamente aici, iar proiectul oferă peste 50 de facilități moderne. Este o oportunitate unică pentru cei care vor să investească în Dubai“, a precizat fosta prezentatoare.

Potrivit datelor oficiale furnizate de Dubai Land Department, piața imobiliară continuă să se dezvolte, în ciuda tensiunilor.

Numai în februarie 2026 au fost înregistrate peste 17.000 de tranzacții, cu o valoare cumulată de peste 60 de miliarde de dirham, iar unele proprietăți ultra-luxury s-au vândut cu sute de milioane de dirham. Marcu afirmă că aceste cifre reflectă o piață stabilă și atractivă pentru investitori, în contradicție cu panică generată de conflictul regional.

Totuși, tensiunile nu au ocolit complet Emiratele. Sâmbătă dimineață, o operațiune de interceptare a rachetelor a generat o explozie puternică deasupra aeroportului internațional din Dubai, iar mai multe zboruri au fost suspendate temporar.

Patru angajați au fost răniți, iar unele facilități au fost avariate. Atacuri similare au vizat Abu Dhabi, Palm Jumeirah și hotelul Burj Al Arab, iar fragmente de drone au provocat incendii la consulatul american din Dubai.

În total, aproximativ 300.000 de turiști, majoritatea britanici, s-au confruntat cu dificultăți pentru a părăsi regiunea, printre care și youtuber-ița româncă Adelina Pietraru, blocată în Dubai și îngrijorată pentru un examen important.

Rocsana Marcu, cunoscută anterior ca prezentatoare TV la matinalul Antena Stars alături de Răzvan Botezatu, s-a retras din televiziune și a ales să își dezvolte afaceri imobiliare în Emiratele Arabe Unite și în Regatul Unit.

„Am decis că este momentul unei schimbări profesionale și am ales să investesc în imobiliare, pentru că aici pot construi proiecte cu adevărat valoroase“, a declarat ea.

În ciuda crizei regionale, Marcu rămâne optimistă. Ea a declarat că Dubaiul continuă să fie o destinație sigură pentru investitori și turiști, iar autoritățile locale gestionează eficient situațiile de urgență.

„Investițiile imobiliare în Dubai reprezintă o oportunitate reală chiar și în perioadele de incertitudine. Orașul rămâne stabil, infrastructura este solidă, iar autoritățile sunt proactive“, a concluzionat Rocsana Marcu.