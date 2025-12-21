Alina Pușcău, românca intrată în istoria Playboy America. Câți bani a primit

Actrița și fotomodelul Alina Pușcău este singura româncă care a apărut vreodată pe coperta revistei Playboy din Statele Unite, o performanță care i-a consolidat statutul peste Ocean și i-a deschis uși inaccesibile pentru majoritatea modelelor din Europa de Est.

Apariția pe coperta ediției americane Playboy nu a fost doar un succes de imagine, ci și unul financiar. Alina Pușcău a recunoscut că această realizare i-a adus un câștig impresionant, estimat la aproximativ 500.000 de dolari, sumă care reflectă impactul și exclusivitatea unei astfel de colaborări la nivel internațional.

„Mi-am luat jumătate de milion de dolari. Am fost prima și ultima româncă de pe revista Playboy. Am fost în America, pe coperta Playboy”, a declarat Alina Pușcău.

Dincolo de cifre și titluri, parcursul său profesional a fost construit prin colaborări strânse și proiecte atent alese. Un rol important în această etapă a carierei sale l-a avut fostul partener de viață, care s-a ocupat de realizarea fotografiilor pentru celebra revistă. Cei doi au format un tandem profesional care a funcționat eficient, combinând ideile creative și experiența din industrie.

„Fostul meu a făcut pozele. Lucram împreună și lucram foarte bine împreună, pentru că aveam succes tot timpul”, a mai spus vedeta.

Alina Pușcău a spus în repetate rânduri că multe dintre oportunitățile apărute în viața ei nu au fost planificate în detaliu, ci au venit ca rezultat al contextului, al oamenilor potriviți și al momentelor favorabile.

Pe lângă modeling, Alina și-a extins activitatea și în zona cinematografică, intrând în cercuri influente ale industriei de film de la Hollywood. De-a lungul timpului, numele ei a fost asociat cu personalități cunoscute, inclusiv cu regizorul Brett Ratner, unul dintre producătorii importanți ai cinematografiei americane.

Relația dintre cei doi a fost intens mediatizată, iar declarațiile actriței au oferit o perspectivă atipică asupra vieții private trăite în anturajul marilor nume de la Hollywood. Vedeta a povestit despre contrastele dintre gesturile materiale și lipsa exprimărilor emoționale.

„Brett mi-a dat diamante, «Ia-le, ia-le!», dar nu putea să-mi spună cuvinte de dragoste”, a mărturisit Alina Pușcău. Actrița a format un cuplu și cu Vin Diesel.