Grindeanu: Amendamentul PSD privind menținerea IMCA a fost acceptat

Amendamentul PSD privind menținerea IMCA a fost acceptat







Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, după ședința coaliției, că a fost acceptat amendamentul propus de partid pentru păstrarea impozitului IMCA. „A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit”, a declarat acesta.

„A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, a anunţat Grindeanu, după şedinţa coaliţiei.

Întrebat dacă PSD a propus o formă extinsă și pentru companiile care nu au rezidență în România, Grindeanu a afirmat că ministrul Finanțelor a oferit deja explicații pe această temă.

„Este o discuţie şi o explicaţie pe care a făcut-o ministrul Finanţelor, legată de pragul de 50 de milioane şi ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane şi anume acele criterii care ţin, sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului şi sub cifra de afaceri de 50 de milioane”, a spus președintele interimar.

Întrebat despre amenințarea premierului Ilie Bolojan, că se va retrage din funcție dacă PSD blochează reforma administrației locale, Grindeanu a declarat că nu a existat o astfel de situație.

El a explicat că a participat la ședința de coaliție, după care a plecat, iar discuțiile au continuat cu vicepremierul Marian Neacșu și cu ceilalți miniștri, nu doar din PSD.

„Unde aţi văzut? Eu am fost acolo. (..) Eu am plecat de la acea şedinţă de coaliţie, rămânând vicepremierul Marian Neacşu, împreună cu colegii ministri, nu doar de la PSD. S-a discutat timp de aproape două ore şi s-a convenit pe anumite amendamente, restul vor fi discutate sau sunt discutate la această oră. Sunt convins că în câteva minute vom avea o formă finală”, a spus președintele interimar.