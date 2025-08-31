Politica Deputat PNL: PSD a susținut în Guvern eliminarea IMCA







Deputatul PNL Ionel Bogdan a scris, într-o postare pe Facebook, că deși PSD a susținut în Guvern eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, „o taxă care s-a dovedit nocivă pentru companiile românești”, foști miniștri social-democrați au criticat ulterior această decizie. „Această contradicţie transmite un semnal greşit mediului de afaceri: lipsa de coerenţă în mesajele oficiale înseamnă instabilitate şi neîncredere”, a mai scris acesta.

Deputatul PNL Ionel Bogdan a criticat PSD, după ce mai mulți foști miniștri social-democrați, printre care și Adrian Câciu, au contestat măsura votată anterior și de partidul lor în Guvern.

„Coerenţă, nu populism! În ședința de Guvern, PSD a fost de acord cu eliminarea IMCA – o taxă care s-a dovedit nocivă pentru companiile românești. Totuși, în spațiul public, foști miniștri PSD critică aceeași măsură pe care partidul lor a aprobat-o la masa guvernului. Această contradicție transmite un semnal greșit mediului de afaceri: lipsa de coerență în mesajele oficiale înseamnă instabilitate și neîncredere”, a scris acesta.

Deputatul PNL susține că IMCA nu a adus venituri la buget, dar a afectat companiile românești corecte, inclusiv pe cele care nu recurgeau la optimizări fiscale.

„Eliminarea acestui impozit era firească și creează spațiu pentru un cadru mai echitabil. Noile prevederi nu taxează profitul mic obținut natural, ci vizează exclusiv exportul artificial de profit prin tranzacții intra-grup. Pachetul 2 de măsuri înseamnă corectarea greșelilor trecutului și stabilitate pentru companiile românești”, a mai spus acesta.

Postarea lui Ionel Bogdan a venit la câteva ore după ce fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a acuzat Guvernul că ia decizii fără viziune și a avertizat că România va ajunge din nou să introducă o taxă de același tip.

Adrian Câciu a scris, într-o postare pe Facebook, că din 2028, Comisia Europeană va propune introducerea CORE, o taxă pe cifra de afaceri aplicată companiilor cu venituri de peste 100 de milioane de euro. El a precizat că ministrul de Finanțe cunoștea această inițiativă, deoarece a participat la lucrările ECOFIN, dar nu a comunicat public acest lucru.

„Realitatea este că toți ne-am săturat să fim sfidați de forța și influența pe care o manifestă aceste multinaționale și așa-zișii analiști care nu sunt decât mercenari ieftini. Noi scoatem taxa, tocmai când Europa o va introduce. De ce? Impozitul pe cifra de afaceri nu e o prostie cum spun unii. Puneți mâna pe carte! Nu doare”, a mai subliniat fostul ministru.