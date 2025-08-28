Politica Grindeanu vrea reconfigurare ideologică a PSD, la congres. Ce greșeli a făcut partidul







Sorin Grindeanu, președintele interimar al Partidului Social Democrat, este de părere că viitorul Congres al social-democraților nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe lupta internă pentru funcții de conducere. În opinia sa, este necesară o reconfigurare ideologică și o actualizare a direcției partidului, în acord cu realitățile României din 2025.

Grindeanu a subliniat că, dincolo de competiția firească pentru conducerea partidului, Congresul trebuie să ofere un moment de reflecție și de clarificare doctrinară. El a accentuat importanța asumării greșelilor din trecut și a adaptării la contextul social și politic actual.

„Dincolo de competiţie, care e bine să fie, e mai importantă această aşezare a PSD-ului ideologică, această reactualizare a PSD-ului la ceea înseamnă România anului 2025”, a explicat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai afirmat că, dincolo de eventualele confruntări interne pentru conducere, partidul are obligația de a se adapta noii realități sociale și politice, subliniind că PSD a comis erori în parcursul său. El a mai adăugat că transformările din societate impun o regândire a poziționării și strategiei partidului, pentru ca acesta să rămână relevant în peisajul politic actual.

„PSD-ul, dincolo de bătălia între X și Y, trebuie să se facă ceva în mod obligatoriu la acest congres, anumite clarificări, anumite adaptări la transformările pe care România le-a avut în anii aceștia. PSD-ul a fost principala forță politică a țării noastre din 90 până acum. România s-a schimbat, s-a schimbat în acești 35 de ani, PSD-ul trebuie să se schimbe. PSD a făcut greșeli”, a punctat Grindeanu.

Fostul premier a declarat că este vital ca PSD să învețe din greșelile trecutului, dar să țină cont și de schimbările societății. Acesta a subliniat că doctrina social-democrată trebuie recalibrată pentru a corespunde nevoilor României anului 2025. Totodată, Grindeanu a salutat ideea unei competiții interne, considerând-o benefică pentru evoluția partidului.

„PSD-ul trebuie să învețe din acele greșeli, dar trebuie să se adapteze la vremuri și mai important decât moțiunea câștigătoare la un congres, fiindcă așa e statutul nostru, să discutăm și să ajungem la la o concluzie vizavi de doctrină. Sigur, doctrină social-democrată, de adaptare a PSD-ului la o realitate a României 2025”, a mai subliniat Sirin Grindeanu.

Social-democratul a recunoscut că formațiunea sa a făcut greșeli semnificative în gestionarea politicilor salariale, în special în ultimii ani. Acesta a subliniat că unele decizii privind majorările de venituri nu au fost corelate cu situația economică reală a țării.

„Am greșit în toți acești 35 de ani. De multe ori în acești ultimi doi, trei ani, dorința, dacă vreți, de a face lucruri n-a ținut cont și de, poate, o realitate și fiscală, și socială, și financiară în România. Mult s-a greșit în ultimul an când, argumentat, poate de multe ori s-a venit, domnule, trebuie să creștem salariile, acolo trebuie să facem asta. Nu e un lucru rău. Pe fond, mie nu-mi place să dau oameni afară, nu mă bucură”, a declarat acesta.

Sorin Grindeanu a admis că prelungirea calendarului electoral pe durata unui an a fost o decizie greșită. El a explicat că, inițial, planul era ca întregul proces electoral din 2024 să se încheie în luna septembrie, însă desfășurarea continuă a alegerilor pe parcursul întregului an a creat un context politic dificil.

În opinia sa, această situație a alimentat reacțiile critice ale opoziției, reprezentate de formațiuni precum AUR și USR. Grindeanu a precizat că opoziția și-a exercitat rolul de a evidenția greșelile guvernului, însă a remarcat diferențe de abordare între partidele rivale: unele mizând pe un discurs populist, altele adoptând mesaje diferite în spațiul public.