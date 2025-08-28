Politica

Grindeanu vrea reconfigurare ideologică a PSD, la congres. Ce greșeli a făcut partidul

Grindeanu vrea reconfigurare ideologică a PSD, la congres. Ce greșeli a făcut partidulSursa foto: Sorin Grindeanu/Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Sorin Grindeanu, președintele interimar al Partidului Social Democrat, este de părere că viitorul Congres al social-democraților nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe lupta internă pentru funcții de conducere. În opinia sa, este necesară o reconfigurare ideologică și o actualizare a direcției partidului, în acord cu realitățile României din 2025.

Sorin Grindeanu, despre greșelile partidului din ultimii ani: PSD-ul trebuie să se schimbe

Grindeanu a subliniat că, dincolo de competiția firească pentru conducerea partidului, Congresul trebuie să ofere un moment de reflecție și de clarificare doctrinară. El a accentuat importanța asumării greșelilor din trecut și a adaptării la contextul social și politic actual.

„Dincolo de competiţie, care e bine să fie, e mai importantă această aşezare a PSD-ului ideologică, această reactualizare a PSD-ului la ceea înseamnă România anului 2025”, a  explicat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai afirmat că, dincolo de eventualele confruntări interne pentru conducere, partidul are obligația de a se adapta noii realități sociale și politice, subliniind că PSD a comis erori în parcursul său. El a mai adăugat că transformările din societate impun o regândire a poziționării și strategiei partidului, pentru ca acesta să rămână relevant în peisajul politic actual.

Iohannis, somat de ANAF să predea cheile casei și să plătească chiriile neachitate 17 ani
Iohannis, somat de ANAF să predea cheile casei și să plătească chiriile neachitate 17 ani
Craiova e din nou sub sărutul fotbalului. Azi, de la 20.30, Universitatea Craiova joacă un meci crucial cu Bașaksehir, pentru calificarea în grupa Conference League. De câteva zile, Bănia fierbe
Craiova e din nou sub sărutul fotbalului. Azi, de la 20.30, Universitatea Craiova joacă un meci crucial cu Bașaksehir, pentru calificarea în grupa Conference League. De câteva zile, Bănia fierbe

„PSD-ul, dincolo de bătălia între X și Y, trebuie să se facă ceva în mod obligatoriu la acest congres, anumite clarificări, anumite adaptări la transformările pe care România le-a avut în anii aceștia. PSD-ul a fost principala forță politică a țării noastre din 90 până acum. România s-a schimbat, s-a schimbat în acești 35 de ani, PSD-ul trebuie să se schimbe. PSD a făcut greșeli”, a punctat Grindeanu.

Fostul ministru: PSD-ul trebuie să învețe din acele greșeli

Fostul premier a declarat că este vital ca PSD să învețe din greșelile trecutului, dar să țină cont și de schimbările societății. Acesta a subliniat că doctrina social-democrată trebuie recalibrată pentru a corespunde nevoilor României anului 2025. Totodată, Grindeanu a salutat ideea unei competiții interne, considerând-o benefică pentru evoluția partidului.

„PSD-ul trebuie să învețe din acele greșeli, dar trebuie să se adapteze la vremuri și mai important decât moțiunea câștigătoare la un congres, fiindcă așa e statutul nostru, să discutăm și să ajungem la la o concluzie vizavi de doctrină. Sigur, doctrină social-democrată, de adaptare a PSD-ului la o realitate a României 2025”, a mai subliniat Sirin Grindeanu.

Grindeanu: Mult s-a greșit cu creșterea salariilor

Social-democratul a recunoscut că formațiunea sa a făcut greșeli semnificative în gestionarea politicilor salariale, în special în ultimii ani. Acesta a subliniat că unele decizii privind majorările de venituri nu au fost corelate cu situația economică reală a țării.

„Am greșit în toți acești 35 de ani. De multe ori în acești ultimi doi, trei ani, dorința, dacă vreți, de a face lucruri n-a ținut cont și de, poate, o realitate și fiscală, și socială, și financiară în România. Mult s-a greșit în ultimul an când, argumentat, poate de multe ori s-a venit, domnule, trebuie să creștem salariile, acolo trebuie să facem asta. Nu e un lucru rău. Pe fond, mie nu-mi place să dau oameni afară, nu mă bucură”, a declarat acesta.

Sorin Grindeanu a admis că prelungirea calendarului electoral pe durata unui an a fost o decizie greșită. El a explicat că, inițial, planul era ca întregul proces electoral din 2024 să se încheie în luna septembrie, însă desfășurarea continuă a alegerilor pe parcursul întregului an a creat un context politic dificil.

O altă greșeală sesizată de Sorin Grindeanu

În opinia sa, această situație a alimentat reacțiile critice ale opoziției, reprezentate de formațiuni precum AUR și USR. Grindeanu a precizat că opoziția și-a exercitat rolul de a evidenția greșelile guvernului, însă a remarcat diferențe de abordare între partidele rivale: unele mizând pe un discurs populist, altele adoptând mesaje diferite în spațiul public.

„O greșeală a fost și faptul că ne-am complăcut într-un calendar electoral care a durat un an de zile. Un calendar pe care inițial, la începutul anului 2024, am stabilit a fi terminat în septembrie. Dacă vă aduceți aminte și faptul că timp de un an de zile noi am avut alegeri în România. Asta ne-a dus în situația în care, pe de o parte, opoziția, fie că era AUR sau USR, că ăsta e rolul opoziției, să scoată în evidență ce face greșit guvernul, dar pe de o parte, unii într-un discurs din ăsta populist, pe partea cealaltă, ceilalți ne spuneau alte lucruri.”, a concluzionat Grindeanu, în interviul de la digi24.ro

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:58 - Iohannis, somat de ANAF să predea cheile casei și să plătească chiriile neachitate 17 ani
13:45 - Craiova e din nou sub sărutul fotbalului. Azi, de la 20.30, Universitatea Craiova joacă un meci crucial cu Bașaksehir...
13:38 - Grindeanu vrea reconfigurare ideologică a PSD, la congres. Ce greșeli a făcut partidul
13:30 - Mii de femei, supuse contracepției forțate de Danemarca
13:19 - Cine îl susține, de fapt, pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
13:13 - Credincioșii marchează Adormirea Maicii Domnului. Tradiții, superstiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mare

Proiecte speciale