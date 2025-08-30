Actualitate Un fost ministru PSD atacă eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor







Fostul ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a criticat decizia de eliminare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, măsură prevăzută în al doilea pachet fiscal-bugetar. „Este total injust să elimini impozitul pe cifra de afaceri la multinaționale(era 1% din Cifra de Afaceri, un nimic avand în vedere că au afaceri de 250 miliarde euro anual) dar să pui CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Adrian Câciu susține că, atunci când se stabilesc măsurile fiscale, nu trebuie uitat faptul că, dacă statul spune că nu are bani și taxează categoriile vulnerabile prin CASS sau TVA, nu poate în același timp să reducă ori să anuleze „taxele pe bogați”.

El a adăugat: „Am spus acest lucru în coaliție, am cerut ministrului Nazare să renunțe la idee, dar mi-a fost clar că deja se înțelesesera cu multinaționalele (bogații, cum îi numesc eu). Nu a acceptat”.

De asemena, acesta a mențioant că a cerut renunțarea la plata CASS pentru mamele care primesc indemnizația de creștere a copilului, însă propunerea nu a fost acceptată.

Potrivit fostului ministru, statul ar fi renunțat la un venit de 3,7 miliarde de lei, sumă încasată în 2024 din IMCA, „doar pentru a face pe plac străinilor”.

Totodată, a anunțat că vor fi depuse amendamente pentru menținerea impozitului pe cifra de afaceri și pentru scutirea mamelor de plata CASS. „Dl. Prim-Ministru trebuie sa înțeleagă că există și un mâine. Atat în politică cât și în viața românilor! Mai devreme sau mai târziu, ce zicem că facem noi cei din PSD, facem! Taxati bogații, domnule! Sau vă e frică de ei?”, a mai scris acesta.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că măsurile incluse în al doilea pachet vizează finanțele publice și au rolul de a rezolva „probleme structurale”. El a precizat că acestea țin de modul în care se colectează banii publici, de tratamentul aplicat firmelor aflate în insolvență și de regândirea eșalonărilor la nivelul ANAF, astfel încât să fie corecte.

Nazare a prezentat vineri o serie de măsuri menite să reducă deficitul, să consolideze finanțele publice și să sprijine „mediul de business corect”.

Printre acestea se află și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, pe care a considerat-o o măsură necesară pentru relansarea investițiilor private.