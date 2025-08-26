Economie Capitalul social minim pentru SRL-uri crește la 500 de lei. Cum e motivată decizia







Ministerul Finanțelor propune modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. Va fi introdus un sistem adaptiv care corelează suma depusă cu dimensiunea afacerii. Măsura este susținută de ministrul Alexandru Nazare, care afirmă că aceasta este necesară pentru combaterea fenomenului firmelor-fantomă și pentru protejarea mediului de afaceri.

Proiectul se află în prezent în consultare publică, iar antreprenorii și cetățenii pot transmite opinii și sugestii privind noile praguri.

În România, o firmă poate fi înființată astăzi cu 1 leu capital social minim. Această regulă a fost introdusă pentru a sprijini start-up-urile și accesul facil la antreprenoriat. Totuși, potrivit ministrului Nazare, efectele au fost în mare parte negative:

Potrivit acestuia, multe dintre aceste firme sunt implicate în rețele de fraudă, inclusiv carusel TVA, dar și în tranzacții fictive prin care se ascund adevărații beneficiari.

Propunerea Ministerului Finanțelor introduce un sistem adaptiv, prin care capitalul social minim este corelat cu cifra de afaceri a companiei. Astfel, noile praguri sunt:

500 lei pentru companiile cu venituri de până la 395.000 lei

5.000 lei pentru firmele cu venituri între 395.000 și 7.000.000 lei

90.000 lei pentru companiile cu venituri de peste 7.000.000 lei

Ministrul Nazare explică faptul că sistemul progresiv este gândit pentru a sprijini IMM-urile și start-up-urile, fără să le îngreuneze accesul la piață:

„Pentru societăţile nou-înfiinţate, capitalul social minim porneşte de la 500 lei, oferind mai multă flexibilitate și accesibilitate antreprenorilor aflați la început de drum. Odată cu creşterea activităţii, creşte și capitalul social minim.”

Pentru a încuraja conformarea rapidă, majorările de capital social efectuate până la 31 decembrie 2026 vor beneficia de o reducere de 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, cu condiția ca modificarea să privească exclusiv capitalul social.

Potrivit ministrului Nazare, noua regulă va „filtra” firmele reale de cele fictive:

„Noua regulă va obliga toate firmele să majoreze capitalul social minim, în termenul legal. Reţelele de firme-fantomă vor ieşi la suprafaţă sau se vor închide – cei corecţi vor creşte capitalul, iar cei care deţin sute de firme și nu vor depune vor fi astfel filtrați. Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu.”

Nazare susține că fraudele fiscale provocate de aceste societăți produc pagube uriașe, atât companiilor corecte, cât și bugetului de stat. În prezent, România pierde anual miliarde de lei din taxe și impozite neîncasate.

Ministrul a prezentat și situația capitalului social minim în alte țări din UE, unde pragurile sunt mult mai ridicate decât în România:

Austria – 10.000 EUR

Germania – 25.000 EUR

Slovenia – 7.500 EUR

Ungaria – 7.500 EUR

Există și țări europene unde pragul este simbolic, de 1 EUR, însă acestea nu se confruntă cu fenomenul de firme-fantomă la scară largă și nici cu deficit bugetar record.

„Pentru antreprenorii corecți, această măsură este un scut, nu o barieră. Banii depuși drept capital social nu sunt blocați și pot fi folosiți pentru cheltuielile curente ale firmei – chirii, utilități sau alte plăți”, a explicat Alexandru Nazare.

Proiectul se află în prezent în consultare publică. Ministerul Finanțelor invită mediul de afaceri și cetățenii să trimită opinii și sugestii privind noile praguri la capitalul social minim.

Antreprenorii care vor depune observații pot contribui la forma finală a legii, înainte ca aceasta să fie dezbătută în Parlament.