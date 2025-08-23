Economie Capitalul Social propus de Ministerul de Finanțe, 8.000 lei pentru SRL. Disciplină sau barieră pentru inițiativă. Analiză







Capitalul Social și majorarea lui. O postare a lui Ciprian Păun, profesor asociat la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca a stârnit interes. Este o analiză comparativă a capitalului social în UE, un dosar complex.

Guvernul ia în calcul majorarea capitalului social minim pentru SRL de la 1 leu la 8.000 lei (~1.600 euro). Pe hârtie, măsura ar aduce „seriozitate” în mediul de afaceri. În practică, efectele economice tind să fie mai nuanțate — și, cel mai probabil, contrare obiectivului declarat.

Tendința europeană din ultimul deceniu a fost clară: relaxarea sau eliminarea pragurilor minime. 1 euro: Franța (prag eliminat), Italia (pentru SRL simplificată), Spania (după reforma din 2022).

Zero euro sau fără prag legal: Olanda (din 2012), Belgia (din 2019), Portugalia, Grecia.

Praguri mari, dar cu „plase de siguranță”: Germania (25.000 € la GmbH, dar există UG cu capital simbolic și obligația constituirii unei rezerve), Austria (10.000 €, cu „gründungsprivilegierung” – aport inițial redus).

Europa Centrală și de Est: Cehia (1 CZK), Bulgaria (~1 €), Polonia (~1.100 €), Ungaria (~7.500 €).

Pe scurt, România ar trece de la unul dintre cele mai permisive regimuri direct într-o zonă mai restrictivă decât media. Fără să ofere, în schimb, acele mecanisme de tranziție pe care țările cu praguri mari le-au creat tocmai ca să nu frâneze debutul în afaceri. Pentru ca oamenii să nu creadă că este o înșelăciune.

Economiștii și juriștii sunt relativ aliniați pe un punct: capitalul social minim este un indicator slab al solvabilității reale. El nu reflectă cash-flow, disciplina la plată, calitatea garanțiilor sau modelul de afaceri. Creditorii privați (bănci, furnizori) își calibrează riscul pe alte criterii — scoring, istoric de plată, colateral, covenanți contractuali.

România a renunțat demult la ideea capitalului „înghețat” ca gaj general; azi, capitalul social este o valoare formală, nu un dig anti-insolvență. De aici și întrebarea: ce anume câștigăm în termeni de protecție a creditorilor dacă ridicăm pragul la 8.000 lei?

Pentru multe start-up-uri, 8.000 lei sunt chiria pe câteva luni de birou part-time, trei-patru luni de contabilitate sau primele licențe software.

Blocarea acestei sume într-un prag formal înseamnă rulare mai scurtă (runway) și un risc mai mare să nu treacă de „valea morții” din primul an.

În primul rând, descurajarea tinerilor antreprenori și pentru afacerile de nișă cu capital inițial mic. Apoi o migrație către forme alternative (PFA/ÎI) sau externalizare (înființare în jurisdicții cu praguri nule ori simbolice);. Iar cea mai periculoasă: întârzierea deciziei de a ieși „la lumină” (activitate informală prelungită).

Toate acestea reduc densitatea antreprenorială, deși exact acolo se formează cele mai multe firme care inovează procese, nu neapărat produse.

O schimbare bruscă a pragului ridică o problemă teoretic „mică”, practic costisitoare: ce se întâmplă în firmele unde asociații nu sunt de acord să aducă bani noi? Lipsa consensului deschide drumul spre dizolvare.

Multiplicați scenariul cu zeci de mii de SRL-uri și obțineți: costuri administrative, termene în instanță, proceduri de lichidare, blocaj în relația cu clienți și furnizori. Toate acestea pentru un beneficiu de reglementare incert.

Guvernele au încercat și în trecut să „curețe” companiile adormite prin taxe minime, obligații de raportare, re-înregistrări în platforme electronice. Funcționează parțial, dar creează și efecte colaterale. Elimină entități care chiar ar fi putut reveni la viață odată cu o nouă oportunitate, un contract sau un partener.

Dacă acesta este scopul real al măsurii, există instrumente mai țintite: radierea automată după un număr de ani fără situații financiare depuse, notificări digitale succesive, amenzi graduale, condiționări la reintrarea în activitate. Pragul de capital este un ciocan pentru o problemă care cere pensete.

În același pachet de idei, a apărut și pista unei interdicții de facto la creditarea companiilor cu activ net contabil negativ. Intenția — întărirea disciplinei financiare — e legitimă. Dar linearitatea regulii riscă să lovească firme altfel viabile, aflate temporar în dezechilibru (de ex., investiții mari la început de ciclu).

Ce se întâmplă atunci? Companiile vor căuta finanțare mai scumpă (IFN, factoring „de avarie”), crescând riscul sistemic. Băncile vor avea mai puține instrumente de restructurare preventivă. Investițiile care creează valoare, dar apasă pe capitalurile proprii în anii 1–2, pot fi amânate sau mutate.

O regulă inteligentă ar combina testele cantitative (indicatori de lichiditate/îndatorare) cu excepții calibrate pe planuri de redresare, garanții reale și istoricul fiscal.

Dacă obiectivul este „seriozitate în afaceri”, sunt soluții mai eficiente decât un prag fix.

Modelul german UG / austriac „gründungsprivilegierung” Permite capital redus la înființare, cu obligația de a constitui rezerve din profit până la atingerea unui prag-țintă. Astfel, nu blochezi startul, dar creezi disciplină în timp.

Test de solvabilitate pentru distribuții de dividende

Înainte de dividende sau rambursări către asociați, administratorul certifică, sub răspundere, că firma rămâne solvabilă. Leagă răspunderea de decizie, nu de o cifră statică. Situații financiare digitalizate, raportare simplificată pe indicatori-cheie (DSO, grad de îndatorare, flux de numerar), registru public al întârzierilor la plată între firme. Creditorii iau decizii în cunoștință de cauză.

Majorarea capitalului minim la 8.000 lei e, în cel mai bun caz, simbolică. În cel mai rău, e o barieră de intrare care lovește exact segmentul de firme de care economia are nevoie pentru dinamism: start-up-uri, micro-servicii, digitale, profesii liberale care fac pasul spre SRL. Protecția reală a creditorilor nu va crește; riscul de fragmentare a mediului de afaceri și de migrație către forme mai opace, da.

Dacă Guvernul urmărește într-adevăr „seriozitate”, are de unde alege: mecanisme dinamice de solvabilitate, tranziții inspirate din Germania/Austria, transparență și răspundere managerială. Un prag arbitrar, fără plase de siguranță și fără analiză de impact asumată, e doar reglementare de decor — bună pentru conferințe, proastă pentru economie, crede Cristian Păun.