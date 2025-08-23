Actualitate De ce s-a întâlnit Călin Georgescu cu Ionel Rusen. Îi leagă un dosar DIICOT de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane euro







Călin Georgescu, surprins la o întâlnire discretă cu omul de afaceri Ionel Rusen, într-o parcare din Herăstrău. Ce arată imaginile și care e contextul dosarului DIICOT în care sunt implicați. Va face față și acestui scandal, sau urmează un dezastru?

O filmare apărută online îl surprinde pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu într-o întâlnire discretă cu Ionel Rusen. Un om de afaceri controversat, într-o parcare din Parcul Herăstrău, filmările fiind făcute cu o dronă.

Potrivit descrierilor clipului distribuit pe rețele sociale și preluat de mai multe publicații, cei doi au stat în mașina lui Rusen aproximativ 20 de minute.În zona restaurantului „Ancora” din Herăstrău. Imaginile sunt atribuite contului „Flash Paparazzi”.

Înregistrarea arată cum Georgescu sosește în zonă, urcă pe locul din dreapta-față în autoturismul condus de Rusen, are loc o discuție de circa 20 de minute, apoi cei doi se despart. Antena 3 CNN notează că secvențele ar fi fost realizate în această vară și că este „prima probă vizuală” a unei legături între cei doi.

Cine este Ionel Rusen. EVZ a relatat anterior despre plângeri penale și acuzații de escrocherie la adresa lui Rusen. Din partea unor antreprenori, printre care Ioan Niculae. Acesta a afirmat public că ar fi fost păgubit cu aproximativ 500.000 de euro. DIICOT a fost sesizat în mai multe cauze.

La aceea datp, Maria Florea, avocata lui Răzvan Leu, un afacerist din Buzău, afirmă că clientul său a primit ordine de plată false în valoare de 1,1 milioane de euro. De la Călin Georgescu. Menite să întârzie restituirea sumelor datorate.

Avocata antreprenorului din Buzău a declarat că Georgescu i-a comunicat lui Răzvan Leu încă din vara anului 2021 despre intenția sa de a candida la alegerile prezidențiale din 2024 și că se află în etapa de strângere de fonduri pentru campania electorală, potrivit Antena 3 CNN.

„Propunerea a venit în mod direct de la domnul Călin Georgescu către Răzvan Leu în vara anului 2021. Înțelegerea a fost că din linia de credit ce urma a fi acordată de 6 milioane de euro, Răzvan Leu, respectiv societatea sa urma să își recupereze suma depusă cu titlu de avansa, plus încă un milion de euro pentru desfășurarea afacerii. Iar restul de bani urmau să fie utilizați de Călin Georgescu în campania electorală. Precizez că el i-a spus de atunci, din vara anului 2021, clientului meu că va candida în 2024 la președinția României. De aceea are nevoie de bani pe care trebuie să îi obțină până la începutul campaniei”, a declarat avocata lui Răzvan Leu, sursei citate.

În martie 2025, EVZ, Antena 3 CNN, Adevărul și alte publicații au relatat că la DIICOT există un dosar în care Călin Georgescu este acuzat că ar fi emis ordine de plată fără acoperire. În valoare de 1,1 milioane de euro, către antreprenorul Răzvan Leu. Fapte relatate de avocata acestuia, Maria Florea, iar presa a publicat și capturi de mesaje prezentate ca probe.

Imaginile cu întâlnirea din Herăstrău au fost difuzate de presă. Publicațiile notează că durata întâlnirii ar fi de circa 20 de minute și că secvențele sugerează o discuție condusă de Georgescu. Până la acest moment, nu există o poziție publică nouă a lui Georgescu pe marginea filmării. Rusen a susținut anterior că nu i-a dat bani lui Georgescu și că nu au avut afaceri împreună.

Filmarea reînvie întrebările privind relațiile și sursele de finanțare din jurul campaniei lui Călin Georgescu, pe fondul unor anchete și plângeri aflate în derulare.