International Donald Trump anunță „Golden Dome”, noul program spațial al SUA







Președintele american Donald Trump face, la această oră, o declarație de presă cu privire la Departamentul Apărării, potrivit secretarului de presă al Casei Albe.

Înainte de această precizare s-a speculat mult cu privire la motivul acestui discurs de la Casa Albă. S-a vorbit despre așa-zisele probleme de sănătate ale președintelui Trump, de situația din Chicago, dar și de faptul că expiră acel ultimatum de două săptămâni pentru Vladimir Putin.

Dar secretarul de presă Karoline Leavitt a declarat pentru Fox News că anunțul lui Donald Trump va fi legat de Departamentul Apărării.

„Președintele va face un anunț interesant legat de Departamentul Apărării”, a spus dna Leavitt.

Unii comentatori s-au întrebat online dacă anunțul ar urma să redenumească unitatea în Departamentul de Război, o idee pe care dl Trump a lansat-o anterior.

Președintele Donald Trump a apărut flancat de mulți membri ai cabinetului său, inclusiv JD Vance, vicepreședintele său, și Pete Hegseth, secretarul Apărării.

El nu a abordat însă zvonurile despre sănătatea sa, concentrându-se în schimb pe anunțul cu privire la „orașului rachetelor”

Donald Trump a anunțat că se va muta din Comandamentul Spațial din Colorado la Huntsville, Alabama.

„Sunt încântat să anunț că sediul Comandamentului Spațial al SUA se va muta în frumoasa locație numită Huntsville, Alabama, care va fi cunoscută pentru totdeauna de acum înainte drept Orașul Rachetelor”, a declarat Trump în Biroul Oval.

Donald Trump: În primul mandat am încercat să pornesc un program spațial, pentru că America era extrem de rămasă în urmă.

Noul proiect spațial va cuprinde un „scut de aur” - Golden Dome.

Canada vrea să facă parte din acest proiect și vom vedea cum vom face cu ei.

Capacitățile noastre tehnologice sunt mult în fața oricăror alte țări ale lumii.

Donald Trump a fost întrebat și despre zvonurile despre moartea sa care au circulat în weekend, glumind că se miră că lipsa unei conferine de presă vreme de câteva zile a stârnit o astfel de rumoare, câtă vreme predecesorul său, Joe Biden, dispărea din public cu lunile.

Despre exprirarea ultimatumului dat lui Vladimir Putin, Trump a spus că este extrem de nemulțumit de comportamentul acestuia și că așteaptă ca întâlnirea cu Volodimir Zelenski să aibă loc, așa cum președintele rus a promis.

O mare parte din conferința de presă a fost dedicată situației din orașe precum Chicago și Baltimore, spunând că ar fi nevoie de o interveție federală, precum cea din Los Angeles și Washington D.C..