Ghidul complet al zilelor interzise pentru căsătorii în 2026

Ghidul complet al zilelor interzise pentru căsătorii în 2026
Cei care plănuiesc să se căsătorească în 2026 trebuie să fie atenți la datele pe care le aleg pentru marele eveniment.

Potrivit tradiției ortodoxe, anumite perioade și zile din calendar sunt considerate nepotrivite pentru cununie, iar respectarea acestor recomandări este importantă pentru credincioși.

Zilele de post în care nu se fac nunți

Conform calendarului ortodox, nunțile nu se desfășoară în zilele de post. Aceasta include toate zilele de miercuri și vineri, precum și perioadele de post mai lungi:

  • Lunea de după Lăsatul secului de carne și până în Duminica Sfântului Apostol Toma, inclusiv (16 februarie – 19 aprilie);
  • În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8 – 28 iunie);
  • În Postul Adormirii Maicii Domnului (31 iulie – 14 august);
  • La Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august);
  • În Postul Nașterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie).

Aceste date trebuie luate în considerare de cei care doresc ca nunta să aibă loc în conformitate cu tradiția ortodoxă.

Praznicele împărătești și ajunurile lor

În afară de zilele de post, nu se organizează nunți nici în zilele Praznicelor împărătești sau în ajunul acestora. Pentru anul 2026, aceste zile includ:

  • 1-2 februarie – Întâmpinarea Domnului;
  • 20-21 mai – Înălțarea Domnului;
  • 30 mai – 1 iunie – Pogorârea Sfântului Duh și Sfânta Treime, precum și ajunul acestora;
Postul Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului. Sursa foto: Arhiva EVZ

  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
  • 13-14 septembrie – Înălțarea Sfântului Cruci.

Aceste date sunt menționate în calendarul ortodox și trebuie respectate pentru cei care doresc ca evenimentul lor să fie binecuvântat.

Perioada dintre Nașterea Domnului și Bobotează

O altă perioadă în care nu se fac nunți este între Nașterea Domnului și Bobotează. Astfel, pentru începutul anului 2026, acest interval este 25 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026.

„Nu se fac nunți între Nașterea Domnului și Bobotează, respectiv în perioada 25 decembrie 2025-6 ianuarie 2026”, notează sursa basilica.ro.

 

Pentru cei care își doresc să se căsătorească anul viitor, este important să consulte aceste date și să planifice nunta în zilele permise de tradiția ortodoxă. Respectarea acestor reguli calendaristice reprezintă un aspect al credinței și al tradiției religioase.

07:13 - Ghidul complet al zilelor interzise pentru căsătorii în 2026
