Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu, din nou împreună. Cei doi au dat uitării certurile din trecut

Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu, din nou împreună. Cei doi au dat uitării certurile din trecutRăducioiu. Sursa foto: Instagram
După luni de speculații legate de o posibilă despărțire, Florin Răducioiu (54 de ani) a fost surprins în Mall Băneasa alături de Andreea Albăstroiu (44 de ani).  Fostul internațional Florin Răducioiu a pășit în Mall Băneasa cu o atitudine relaxată. purtând o geacă de piele și ochelari de soare, chiar și în interior, semn că stilul său inconfundabil a rămas neschimbat.

Florin Răducioiu și partenera lui ar fi depășit problemele din trecut

Cei doi nu s-au arătat atrași de magazinele de lux, urmând un traseu mai degrabă practic. Prima oprire a fost la curățătorie, unde au lăsat

o haină de blană. Mai târziu, cei doi parteneri au făcut o pauză la o cafenea cunoscută, unde Răducioiu a comandat un desert și un cappuccino. De altfel, gesturile de afecțiune nu au lipsit din ecuație, potrivit As.ro.

Această apariție contrazice zvonurile recente despre o posibilă despărțire. Deși logodna lor fusese pusă sub semnul întrebării și mulți credeau că relația s-a terminat, realitatea pare să fie alta.

Nicuşor Dan, de Ziua Memoriei Victimelor Revoluției: Avem, în continuare, nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent
O dronă echipată cu parașută, găsită într-o pădure din județul Argeș
Florin Răducioiu

Raducioiu. Sursa foto Instagram

Relațiile fostului internațional, în atenția fanilor

Viața sentimentală a lui Florin Răducioiu a fost urmărită îndeaproape de-a lungul anilor. După divorțul de Astrid, alături de care a trăit peste 20 de ani și cu care are doi băieți, fostul fotbalist părea să-și fi regăsit echilibrul pe plan personal. Relația cu Andreea Albăstroiu a debutat discret, s-a concretizat în logodnă și a traversat perioade de stabilitate, deși, ca în orice cuplu, au existat și momente de tensiune.

Și Andreea Albăstroiu a trecut prin experiența unui divorț. În trecut, ea a format un cuplu cu Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL.

Ce spunea Răducioiu despre actuala lui parteneră

În septembrie, fostul internațional a vorbit despre momentul în care a cunoscut-o pe actuala lui parteneră.

„Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit”, spunea el.

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional" global la taxele din 2026
