Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu, din nou împreună. Cei doi au dat uitării certurile din trecut

După luni de speculații legate de o posibilă despărțire, Florin Răducioiu (54 de ani) a fost surprins în Mall Băneasa alături de Andreea Albăstroiu (44 de ani). Fostul internațional Florin Răducioiu a pășit în Mall Băneasa cu o atitudine relaxată. purtând o geacă de piele și ochelari de soare, chiar și în interior, semn că stilul său inconfundabil a rămas neschimbat.

Cei doi nu s-au arătat atrași de magazinele de lux, urmând un traseu mai degrabă practic. Prima oprire a fost la curățătorie, unde au lăsat

o haină de blană. Mai târziu, cei doi parteneri au făcut o pauză la o cafenea cunoscută, unde Răducioiu a comandat un desert și un cappuccino. De altfel, gesturile de afecțiune nu au lipsit din ecuație, potrivit As.ro.

Această apariție contrazice zvonurile recente despre o posibilă despărțire. Deși logodna lor fusese pusă sub semnul întrebării și mulți credeau că relația s-a terminat, realitatea pare să fie alta.

Viața sentimentală a lui Florin Răducioiu a fost urmărită îndeaproape de-a lungul anilor. După divorțul de Astrid, alături de care a trăit peste 20 de ani și cu care are doi băieți, fostul fotbalist părea să-și fi regăsit echilibrul pe plan personal. Relația cu Andreea Albăstroiu a debutat discret, s-a concretizat în logodnă și a traversat perioade de stabilitate, deși, ca în orice cuplu, au existat și momente de tensiune.

Și Andreea Albăstroiu a trecut prin experiența unui divorț. În trecut, ea a format un cuplu cu Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL.

În septembrie, fostul internațional a vorbit despre momentul în care a cunoscut-o pe actuala lui parteneră.

„Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit”, spunea el.