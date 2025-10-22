Eliminarea taxelor de timbru pentru divorț și partaj, adoptată de Senat

Sprijinirea victimelor violenței domestic prin eliminarea taxei de timbru pentru divot și partaj a intrat în linie dreaptă. Mai exact, Senatul a aprobat deja această inițiativă.

Propunerea legislativă care prevede eliminarea acestor taxe, ajunge la Camera Deputaților, după ce a trecut cu bine de Senat. Practic prin intermediul ei se urmărește eliminarea restrictiilor financiare legate de procedurile de divorț și partaj.

Acest lucru ar trebui să vină în ajutorul victimelor violenței domestice, pe care să le scutească de costuri suplimentare.

În expunerea de motive pentru modificarea acestei legi se marjează exact pe aceste argumente. Mai exact se vorbește despre numărul mare al victimelor acestei infracțiuni. „În primele patru luni ale anului 2025, poliţiştii au intervenit la peste 40.000 de cazuri de violență domestică. Au fost emise aproape 8.000 de ordine de protecţie şi ordine de protecție provizorii pentru violență domestică dar au fost peste 1.900 de infracţiuni referitoare la nerespectarea acestora. În 726 de situații, agresorul a fost obligat să poarte «brăţară electronică».

Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o au «lovirea sau alte violenţe» - 57% (8.757 de fapte) şi «ameninţarea» — 12% (1.840 de fapte), acestea reprezentând peste 69% din total”. Prin eliminarea acestor taxe drepturile fundamentale ale victimelor ar urma să fie protejate.

„Victimele violenţei domestice nu au acces la resurse financiare suficiente, fiind uneori chiar dependente de agresor. Prin urmare, imposibilitatea de a plăti taxele judiciare ar putea împiedica accesul lor la justiție şi, implicit, la o viață liberă de abuzuri”, mai spun inițiatorii. De asemenea, măsura ar urma să protejeze și copii cuplului în cauză.

„Această măsură este cu atât mai importantă cu cât, de cele mai multe ori, și copiii din astfel de familii trebuie protejaţi, pentru a crește într-un mediu sigur”, se mai arată în expunerea de motive. Propunerea a ajuns la Camera Deputaților, care este decizională. Dacă ea va fi adoptată urmează să ajungă la președinte pentru promulgare.