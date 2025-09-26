Monden

Ordin de protecție împotriva agresorului lui Micutzu: Nevasta a alertat poliția

Ordin de protecție împotriva agresorului lui Micutzu: Nevasta a alertat polițiaSursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Unul dintre bărbații implicați în atacul asupra lui Cosmin Nedelcu, Micutzu, a ajuns din nou în atenția autorităților, de această dată pentru violență domestică. Incidentul s-a petrecut la domiciliul său, unde propria parteneră a solicitat intervenția poliției, acuzându-l de agresiune.

Agresorul lui Micutzu nu scapă

Polițiștii au intervenit prompt și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru a proteja victima. Ulterior, Parchetul a cerut instanței ca ordinul să fie emis pe termen lung și ca agresorul să fie obligat să poarte o brățară de monitorizare, măsuri menite să prevină repetarea violențelor.

Micutzu

Micutzu. Sursa foto Captură video

Însă, în fața judecătorilor, femeia a renunțat la plângere, ceea ce a făcut ca bărbatul să scape din nou de consecințele legale. Judecătorii au confirmat renunțarea și au decis ca onorariile avocaților implicați să fie suportate din fondurile Ministerului Justiției.

A fost agresat pe Calea Victoriei

Acest episod vine pe fondul unui istoric de violență al agresorului. În august 2021, Micutzu a fost atacat pe Calea Victoriei de un grup de indivizi care l-au înjurat și apoi l-au lovit. Incidentul a fost anchetat timp de trei ani, însă procurorii au concluzionat că faptele nu justifică continuarea urmăririi penale. Astfel, agresorii, inclusiv cel care l-a atacat pe actor, au scăpat fără sancțiuni definitive, potrivit Spynews.

Micutzu

Micutzu. Sursa foto EVZ

Ce spune Micutzu despre incident

Ulterior, comendiatul a povestit că mai mulți bărbați s-au luat de el pe Calea Victoriei și că doar a arătat cu degetul. Apoi, aceștia ar fi sărit la bătaie. În urma altercației, toți cei implicați au fost amendați cu câte 200 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru adresarea de cuvinte jignitoare. De asemenea, au fost conduși la secția de poliție pentru a da declarații.

După acest incident, mai multe vedete i-au luat apărarea comediantului și au spus că nu este normal ca o persoană publică să fie agresată pe stradă.

