Social

Medic, despre fetița moartă la stomatolog: Nu e un accident românesc

Comentează știrea
Medic, despre fetița moartă la stomatolog: Nu e un accident românesccopil-stomatolog. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Un medic român supraspecializat în terapie intensivă, Iuliu Torje, stabilit în Germania, a comentat cazul fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București, subliniind că astfel de tragedii nu sunt „accidente românești”, ci se pot întâmpla în orice sistem medical avansat.

Un medic, despre fetița moartă la stomatolog

„Am fost întrebat ce părere am despre tragedia din România. Răspunsul meu este unul greu, dar sincer. Astfel de evenimente se întâmplă peste tot în lume… în țări foarte dezvoltate, în sisteme medicale solide”, a scris Iuliu Torje.

Iuliu Torje.

Iuliu Torje. Sursa foto Facebook

Torje explică că riscurile cresc atunci când copiii sunt sedati sau anesteziați „în afara mediului complet echipat”. În cazul copiilor mici, apariția unor complicații precum laringospasm, apnee sau aspirare poate fi rapid fatală, deoarece intervenția promptă într-o secție de terapie intensivă pediatrică este esențială.

„Iar în multe astfel de situaţii, anestezistul fie este ieșit din rutina clinică pediatrică, fie nu deține competențe reale în anestezia copilului mic, un factor major în contextul reacțiilor fulgerătoare specifice acestei vârste”, precizează medicul.

Anestezia pentru copii la stomatolog. Când devine, de fapt, necesară
Anestezia pentru copii la stomatolog. Când devine, de fapt, necesară
Cursul euro, lăsat liber pe piață. Scade sau urcă peste 5 lei
Cursul euro, lăsat liber pe piață. Scade sau urcă peste 5 lei

Există riscuri

El adaugă că experiența sa cu proceduri complexe, precum introducerea canulelor ECMO la copii sub doi ani, i-a oferit o perspectivă clară asupra riscurilor.

„Am văzut cât de repede se schimbă lucrurile. Și am văzut cât de mult contează unde ești în momentul zero. În pediatrie, mediul este parte din tratament. Nu este un detaliu. Nu este o preferință. Este un element vital”.

„Nu aș accepta ca propriul meu copil să fie sedat”

Torje subliniază că, în calitate de părinte, opinia sa devine și mai tranșantă: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital, în afara unei secții de anestezie pediatrică, în afara accesului imediat la terapie intensivă pediatrică. Diferența dintre spital și un cabinet nu este una administrativă, este una de viață și de moarte”.

Medicul atrage atenția că astfel de situații se pot repeta oriunde, indiferent de țară, și că tragediile pediatrică prin sedare sau anestezie în afara spitalului nu sunt cauzate neapărat de neglijență, ci de vulnerabilitatea fiziologică a copiilor mici și de lipsa unui răspuns imediat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:00 - Senator din partidul lui Lazarus, fost SOS, acuzat de furt. El spune că e confuzie. Poliția l-a văzut pe camere
19:51 - Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE: I-au fost prezentate dovezi palpabile ale violării spaţiului aerian al României 
19:43 - Sfântul Sinod: Postul Crăciunului trebuie trăit prin rugăciune și ajutorarea aproapelui
19:38 - Pariurile sportive în România-evoluție, siguranță și responsabilitate
19:29 - Lupta pentru președinția Directoratului Hidroelectrica. Șansele se împart între un manager specializat în energie și ...
19:21 - O femeie s-a căsătorit cu un personaj creat de ChatGPT. Toți bărbații au dezamăgit-o

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale