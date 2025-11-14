Medic, despre fetița moartă la stomatolog: Nu e un accident românesc

Un medic român supraspecializat în terapie intensivă, Iuliu Torje, stabilit în Germania, a comentat cazul fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București, subliniind că astfel de tragedii nu sunt „accidente românești”, ci se pot întâmpla în orice sistem medical avansat.

„Am fost întrebat ce părere am despre tragedia din România. Răspunsul meu este unul greu, dar sincer. Astfel de evenimente se întâmplă peste tot în lume… în țări foarte dezvoltate, în sisteme medicale solide”, a scris Iuliu Torje.

Torje explică că riscurile cresc atunci când copiii sunt sedati sau anesteziați „în afara mediului complet echipat”. În cazul copiilor mici, apariția unor complicații precum laringospasm, apnee sau aspirare poate fi rapid fatală, deoarece intervenția promptă într-o secție de terapie intensivă pediatrică este esențială.

El adaugă că experiența sa cu proceduri complexe, precum introducerea canulelor ECMO la copii sub doi ani, i-a oferit o perspectivă clară asupra riscurilor.

„Am văzut cât de repede se schimbă lucrurile. Și am văzut cât de mult contează unde ești în momentul zero. În pediatrie, mediul este parte din tratament. Nu este un detaliu. Nu este o preferință. Este un element vital”.

Torje subliniază că, în calitate de părinte, opinia sa devine și mai tranșantă: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital, în afara unei secții de anestezie pediatrică, în afara accesului imediat la terapie intensivă pediatrică. Diferența dintre spital și un cabinet nu este una administrativă, este una de viață și de moarte”.

Medicul atrage atenția că astfel de situații se pot repeta oriunde, indiferent de țară, și că tragediile pediatrică prin sedare sau anestezie în afara spitalului nu sunt cauzate neapărat de neglijență, ci de vulnerabilitatea fiziologică a copiilor mici și de lipsa unui răspuns imediat.