Roman Abramovici contestă ancheta autorităților din Jersey. Miliardarul acuză guvernul local de conspirații

Miliardarul rus Roman Abramovici susține că ancheta penală deschisă împotriva sa în 2022 de autoritățile din Jersey este nefondată și ilegală, precizând că i s-ar fi acordat permisiunea de a formula acuzații de conspirație împotriva guvernului local, potrivit Reuters.

În aprilie 2022, Curtea Regală din Jersey a emis un ordin de înghețare a unor active în valoare de 7 miliarde de dolari, aflate în trusturi asociate cu Roman Abramovich. Procurorul general al insulei a declarat atunci că miliardarul rus este suspect într-o anchetă penală.

”Nu au fost formulate acuzaţii împotriva domnului Abramovici în cei trei ani şi jumătate de la deschiderea anchetei şi, din câte ştim noi, nu s-a înregistrat nicio evoluţie reală în acest caz”, a declarat purtătorul său de cuvânt.

La începutul acestui an, Roman Abramovici a fost autorizat să introducă acuzații de conspirație împotriva guvernului din Jersey, a transmis purtătorul său de cuvânt. Guvernul insulei nu a oferit imediat un comentariu pe acest subiect.

Reprezentantul miliardarului a precizat că acuzația vizează recunoașterea de către autorități a ștergerii unor date legate de caz și lipsa lor de transparență în furnizarea informațiilor pe care le dețin despre Abramovici.

Crown dependency a înghețat active de peste 7 miliarde de dolari legate de Roman Abramovici după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, iar procurorul general din Jersey l-a desemnat suspect într-o anchetă penală. Abramovici a reușit să oblige oficialii din Jersey să furnizeze mesaje private, e-mailuri și alte date care vor fi făcute publice.

Judecătorul David Michael Cadin a ordonat guvernului din Jersey să-i plătească costurile lui Abramovici, descriind întârzierea în furnizarea datelor ca fiind „extremă” și comportamentul autorităților drept „irezonabil”. Abramovici a negat toate acuzațiile și a afirmat că nu a fost implicat în activități criminale.