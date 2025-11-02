Gala Capital „Companii de Elită 2025”. Sorin Graure, Rompetrol: „Rafinaria Vega exact în acest an împlinește 120 de ani de existență”

Revista Capital a adus în prim-plan excelența mediului de afaceri românesc în cadrul evenimentului „Companii de Elită”, desfășurat pe 23 octombrie 2025. În categoria Energie, Rompetrol Rafinare s-a remarcat prin proiecte de modernizare și performanță operațională, fiind distinsă cu „Premiul pentru excelență în modernizarea și eficientizarea segmentului de rafinare românesc”.

„Este o onoare pentru noi să fim aici! Nu vorbim doar de cifre, vorbim despre viziune, viitor, vorbim despre curaj. De ce despre curaj, mai ales acum, în contextul economic lipsit de predictibilitate? Avem în 2025, zece luni de operare excepțională a rafinăriei, dar care vine bineînțeles, după 2024 în care am investit peste 140 de milioane de dolari. Este o muncă de zi cu zi a întregii echipe. Este o muncă în care fiecare om este important.

Este o investiție mai ales în oameni. Oamenii până la urmă sunt cea mai importantă investiție pe termen lung a companiei, investim în oameni și oferim excelență pe piața din România și din țările din jurul nostru. Este în același timp o onoare să avem în portofoliul nostru două rafinării, a doua Rafinaria Vega care exact în acest an împlinește 120 de ani de existență. Mulțumim echipei Capital!” declară Sorin Graure, directorul general Rompetrol Rafinare, pe scena Capital.

În 2024, Rompetrol Rafinare a înregistrat o cifră de afaceri brută de 4,92 miliarde de dolari și un rezultat net negativ de circa 78 de milioane de dolari. „Rezultatele financiare au fost influențate de oprirea planificată pentru revizia generală a rafinăriei Petromidia, dar și de volatilitatea cotațiilor internaționale la țiței și produse rafinate”, au explicat reprezentanții Rompetrol. Compania estimează pentru 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 4,6 miliarde de dolari și un rezultat net negativ de 23,9 milioane de dolari, reflectând eforturile de optimizare și adaptare la contextul internațional.

Investițiile continuă să fie o prioritate strategică. În 2024, Rompetrol Rafinare a alocat peste 140 de milioane de dolari pentru modernizarea și eficientizarea rafinăriilor Petromidia și Vega, inclusiv schimbarea reactoarelor din Instalația de Hidrofinat de Vid și modernizarea instalației de Cocsare Întârziată. „Aceste proiecte majore asigură funcționarea optimă a echipamentelor și respectarea normelor de mediu, menținând siguranța angajaților și a comunităților locale”, au declarat reprezentanții Rompetrol. Pentru 2025, planul investițional prevăzut depășește 66 de milioane de dolari, concentrându-se pe eficiență energetică și continuitatea fluxului de producție.

Pe plan operațional, primele șase luni din 2025 au adus îmbunătățiri semnificative: Petromidia a procesat aproape 2,8 milioane de tone de materii prime, majoritatea provenind din Kazahstan, iar producția de carburanți a crescut considerabil. „Am obținut 845 de mii de tone de benzine, cu o creștere de 101% față de aceeași perioadă din 2024, și 1,44 milioane de tone de motorine și combustibil de aviație, cu o creștere de 49%”, au subliniat reprezentanții Rompetrol.

Rompetrol Rafinare se diferențiază prin capacitatea de a acoperi aproape jumătate din rafinarea internă a țării și prin segmentul petro-chimic unic, capabil să furnizeze până la 50% din necesarul național de produse petrochimice. Rafinăria Vega este singurul producător român de bitum rutier și industrial și de solvenți ecologici specializați.