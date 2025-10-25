România trece la ora de iarnă, poate pentru ultima dată. Țările care au făcut deja un pas înainte

România trece în această noapte la ora de iarnă, acea ajustare bianuală a ceasurilor care, de zeci de ani, stârnește discuții aprinse în Europa. În timp ce românii vor da ceasurile înapoi cu o oră, ora 4.00 devenind ora 3.00, Comisia Europeană (CE) revine asupra ideii de a elimina complet această practică, considerată de mulți învechită și dăunătoare.

Sistemul de schimbare a orei – o dată primăvara, o dată toamna – a fost introdus în Europa în anii ’70, ca o soluție de criză pentru economisirea energiei. La acea vreme, iluminatul public și consumul casnic depindeau mult de lumina naturală, iar ajustarea ceasului părea o idee logică.

Astăzi însă, odată cu iluminatul LED și aparatele eficiente energetic, beneficiile economice s-au diminuat aproape complet.

Deși propunerea de eliminare a schimbării orei există din 2018, implementarea a fost blocată de lipsa unui acord între statele membre. Într-o dezbatere recentă în Parlamentul European, comisarul pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a reiterat poziția CE.

„A venit timpul să oprim în sfârșit această schimbare a orei. Ne afectează pe toți, ne enervează pe majoritatea și, mai grav, ne face rău.”

Executivul european a comandat un nou studiu care să susțină argumentele pentru renunțarea la sistemul actual, invocând efecte negative asupra sănătății și siguranței rutiere, în timp ce economiile de energie sunt aproape inexistente.

Ideea abolirii a fost puternic susținută de cetățenii europeni. În consultarea publică organizată în 2018, peste 4 milioane de persoane au participat, iar 84% s-au declarat în favoarea eliminării schimbării orei. Parlamentul European a aprobat măsura, însă implementarea a fost amânată.

Motivul: țările membre nu s-au înțeles dacă vor rămâne permanent la ora de vară sau la cea de iarnă. Subiectul a revenit în actualitate în această săptămână, în contextul trecerii la ora de iarnă. Spania a cerut oficial reluarea discuțiilor în Consiliul miniștrilor Energiei, fiind susținută de Polonia și Finlanda.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a transmis: „Schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens. Economiile de energie sunt minime, iar efectele asupra sănătății și vieții oamenilor sunt tot mai evidente.”

Mai multe state din afara Uniunii Europene au decis deja să renunțe la practica mutării ceasului.

Rusia a eliminat schimbarea orei în 2014, păstrând permanent ora de vară, pentru a reduce stresul și oboseala populației.

Turcia a urmat exemplul în 2016, invocând motive economice și nevoia de stabilitate în programul zilnic.

Siria și Iordania au renunțat în 2022, pentru a simplifica programul cetățenilor și a evita confuzia semestrială.

Alte exemple vin din Namibia, Kazahstan, Kârgâzstan, Samoa și unele regiuni din Australia, unde deciziile au fost motivate de aceleași argumente: sănătate, claritate și eficiență.

Țările care au renunțat la acest sistem au raportat îmbunătățiri vizibile:

Reducerea tulburărilor de somn și a stresului asociat adaptării la noul ritm;

Scăderea numărului de accidente rutiere în zilele următoare schimbării orei;

Creșterea productivității prin menținerea unui program stabil de lucru;

Satisfacție publică mai mare, oamenii apreciind că rutina zilnică nu mai este perturbată artificial.

Deși România respectă în continuare calendarul european, presiunea publică și exemplul altor state ar putea reaprinde dezbaterea și la București. Specialiștii atrag atenția că adaptarea organismului la ora de iarnă sau de vară poate dura câteva zile, perioadă în care cresc oboseala, iritabilitatea și riscul de accidente.

În această noapte, România va trece oficial la ora de iarnă, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră — adică ora 4:00 devine ora 3:00. Vom dormi, așadar, o oră în plus, iar ziua de duminică, 26 octombrie, va fi cea mai lungă din an.