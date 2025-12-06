Două zile de negocieri între SUA și Ucraina, la Miami

O nouă rundă de negocieri cu privire la planul de pace al președintelui Donald Trump are loc în acest weekend la Miami, în Florida, între oficiali ai Statelor Unite ale Americii și Ucrainei, potrivit publicației americane Axios.

Discuțiile dintre cele două echipe de negociere au început vineri și se așteaptă să continue și sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean.

Consultările dintre partea americană și cea ucraineană se desfășoară în ciuda faptului că pozițiile publice ale Ucrainei și Federației Ruse par ireconciliabile în acest moment.

Dar oficialii americani continuă să creadă că un compromis ar putea fi posibil chiar și în cea mai sensibilă chestiune, cea cu privire la teritoriul pe care Rusia și-l dorește de la Ucraina.

Discuțiile de la Miami au loc după întâlnirea de cinci ore între consilierii președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pe de o parte, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, de cealaltă parte, care a avut loc marți.

Președintele Donald Trump a declarat că discuțiile de la Moscova au fost „foarte bune” și a subliniat că trimișii săi s-au întors cu impresia că Putin își dorește să ajungă la un acord.

Cu toate acestea, nu au fost anunțate progrese imediate, iar Moscova și Washingtonul au păstrat secretul cu privire la detaliile discuției de marți din capitala Rusiei.

Delegația ucraineană prezentă la Miami este condusă de negociatorul-șef și consilierul pentru securitate națională, Rustem Umerov, și de șeful statului major al armatei ucrainene, generalul Andrii Hnatov.

Aceștia s-au întâlnit cu Steve Witkoff și Jared Kushner joi seara, timp de două ore, și au reluat discuțiile vineri dimineață.

Witkoff și Kushner i-au informat pe ucraineni în detaliu despre întâlnirea cu Putin și despre noile idei pentru a încerca să elimine decalajele dintre pozițiile celor două părți, potrivit unei surse informate citate de Axios.

Publicația citează, de asemenea, un oficial american care a declarat că discuțiile de joi au fost „pozitive”.