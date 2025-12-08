International

Trei turiști au murit în Tenerife, după ce un val a lovit piscina naturală în care se aflau

Trei turiști au murit în Tenerife, după ce un val a lovit piscina naturală în care se aflau
Trei persoane și-au pierdut viața în Insulele Canare, după ce au fost surprinse de un val uriaș în timp ce se aflau într-o piscină naturală de pe Isla Cangrejo. Alte trei persoane au fost rănite, una dintre ele intrând în stop cardiorespirator, însă a fost salvată la timp de echipele medicale, potrivit DPA.

Trei oameni, luați de val în Tenerife. Intervenție dificilă pentru salvatori

Serviciile de urgență au confirmat decesul a doi bărbați și al unei femei, fără a oferi detalii despre identitatea sau vârsta victimelor. Valul puternic a lovit zona duminică, în momentul în care turiștii se relaxau în bazinul natural aflat pe malul Atlanticului.

Guvernul regional decretase o „prealertă din cauza condițiilor nefavorabile la mare în weekend”, avertizând asupra valurilor de până la 3,5 metri. Autoritățile i-au îndemnat pe turiști să evite zona de coastă.

Au ignorat avertismentele date de autorități

În contextul zilei libere de luni în Spania, numeroși turiști au ales arhipelagul ca destinație de weekend, ceea ce a sporit aglomerația în zonele expuse valurilor. Potrivit descrierii oficiale, iazul natural de pe Isla Cangrejo este prezentat drept „o piscină naturală situată într-un colţ magnific al coastei”.

„Mulţumită unui zid de beton care-o protejează de valuri, piscina oferă un loc liniştit de baie cu familia şi de profitat de soare într-un cadru incomparabil”, notează site-ul Guvernului regional al Canarelor.

Alți turiști au murit din cauza valurilor la începutul lunii noiembrie

Tragedia a avut loc la aproximativ o lună după un alt val de incidente, produse pe 8 noiembrie, când valurile puternice au tras în larg mai mulți oameni, în special turiști francezi. În perioada respectivă, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite în zone diferite de pe coasta insulei Tenerife.

Un alt episod dramatic s-a produs pe o plajă din La Guancha, în nordul insulei, unde un bărbat care a căzut în apă a fost preluat de un elicopter medical. Deși a fost transportat de urgență la spital, acesta a fost declarat mort la sosire, potrivit serviciilor de intervenție.

În sudul insulei, lângă plaja El Cabezo, salvatorii au descoperit un alt bărbat în apă. Echipele de intervenție au încercat să îl readucă la viață, însă manevrele de resuscitare au fost zadarnice, iar decesul a fost confirmat la fața locului.

Valuri uriașe în sezonul furtunilor din Atlantic

Tenerife, parte a arhipelagului spaniol al Insulelor Canare, situat în Oceanul Atlantic, în largul Africii de Nord, se confruntă frecvent cu valuri foarte mari în sezonul rece. Toamna și iarna, furtunile formate în Atlantic generează adesea valuri uriașe care lovesc în special coastele de vest și de nord ale insulelor, crescând considerabil riscurile pentru turiști și localnici.

