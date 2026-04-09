Donald Trump Jr. vrea să facă nunta la Casa Albă. Culisele planului pus la cale de fiul liderului american

Donald Trump Jr., fiul cel mare al președinte american, ar avea în plan să se însoare cu aleasa inimii într-un cadru deosebit: la Casa Albă, potrivit informațiilor publicate de revista People.

Alegerea nu este întâmplătoare și reflectă, potrivit sursei, dorința de a transforma evenimentul într-un moment spectaculos, care să marcheze atât viața personală, cât și viitoarele sale ambiții politice.

Donald Trump Jr. a arătat de-a lungul anilor că are ambiții politice semnificative, participând activ la campaniile prezidențiale ale tatălui său în 2016, 2020 și 2024.

El a fost implicat în întâlniri cu alegătorii, gale și evenimente electorale, iar influența sa s-a făcut simțită și în alegerea unor lideri importanți, precum JD Vance, senator conservator din Ohio. În condițiile în care Donald Trump nu va putea candida la președinția SUA în 2028, fiul său ar putea să intre în cursă, iar căsătoria la Casa Albă ar putea fi un simbol al poziționării sale în peisajul politic american.

Momentan, planul de a organiza nunta la Casa Albă se confruntă cu obstacole tehnice. Sala de bal, unde ar urma să aibă loc evenimentul, nu este finalizată, iar proiectul de construcție a fost suspendat temporar de un judecător federal. Demolarea aripii estice a reședinței pentru amenajarea sălii a fost considerată neautorizată, Casa Albă aparținând statului și nu președintelui.

Istoria nunților la Casa Albă este însă veche, iar precedentul cel mai recent este căsătoria lui Naomi Biden, nepoata fostului președinte Joe Biden, cu avocatul Peter Neal, în noiembrie 2022.

La finalul anului trecut, Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Statelor Unite, și Bettina Anderson, cunoscută în cercurile mondene din Palm Beach, și-au oficializat logodna după aproximativ un an de relație. Cererea în căsătorie a fost acceptată de tânără, care a fost văzută ulterior purtând un inel cu diamant impresionant.

Relația dintre cei doi a început în 2024, la scurt timp după încheierea logodnei lui Trump Jr. cu fosta prezentatoare Fox News, Kimberly Guilfoyle. Anunțul oficial a fost făcut ulterior de președintele Trump la Casa Albă, care a declarat că cei doi „se înțeleg foarte bine și urmează să se căsătorească”.

Înainte de relația cu Anderson, Donald Trump Jr. a fost căsătorit cu Vanessa Trump, alături de care are cinci copii, cu vârste între 9 și 18 ani. Cei doi s-au căsătorit la Mar-a-Lago în 2005, iar divorțul lor a fost finalizat în 2018.