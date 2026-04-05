Alertă de securitate în SUA. Mai multe focuri de armă au fost raportate lângă Casa Albă

Mai multe focuri de armă au fost auzite în timpul nopții în apropierea Parcului Lafayette, vizavi de Casa Albă, iar Secret Service a deschis o anchetă. Agenția a efectuat verificări în parc și în zonele adiacente, însă nu au fost găsite obiecte suspecte.

Donald Trump, aflat la Casa Albă în weekend, nu a făcut declarații despre incident. Activitatea în sediul prezidențial s-a desfășurat normal, însă securitatea a fost întărită în zonă, potrivit The Guardian.

Reprezentanții Secret Service colaborează în continuare cu poliția din Districtul Columbia și poliția Parcurilor din SUA pentru clarificarea situației.

În toamna anului trecut, trei persoane, dintre care doi soldați ai Gărzii Naționale a SUA, au fost împușcate în apropiere de Casa Albă. Poliția a reținut un suspect identificat ulterior de Departamentul pentru Securitate Internă ca fiind Rahmanullah Lakanwal, originar din Afganistan.

Primele informații din anchetă au indicat că suspectul s-a apropiat de soldații Gărzii Naționale fără a fi observat și a deschis focul cu un pistol. Ulterior, Lakanwal a fost împușcat de un alt soldat. Suspectul solicitase azil în 2024, cererea fiind aprobată de administrația Trump în aprilie 2025.

Președintele Donald Trump l-a numit pe suspect „animal” într-o postare pe Truth Social.

Focurile de armă au fost trase la câteva blocuri distanță de Casa Albă, iar mai multe echipe mixte de agenți federali și locali au intervenit imediat. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că administrația Trump a monitorizat situația în mod constant . Victimele au fost transportate la spital de echipaje medicale de urgență, fără a fi furnizate detalii suplimentare despre starea lor.

În luna februarie 2026, un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns în perimetrul securizat al reședinței Mar-a-Lago, proprietatea și clubul privat al președintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida. Serviciile Secrete și un adjunct al șerifului din comitatul Palm Beach au intervenit pentru a-l neutraliza pe bărbat, care purta o pușcă și o canistră cu combustibil.

Incidentul a avut loc în jurul orei 01:30, ora locală, în timp ce președintele Trump se afla la Washington, D.C. Agenții l-au confruntat pe bărbat după ce acesta a aruncat canistra și a ridicat pușca în poziție de tragere. În acel moment, forțele de securitate au deschis focul.

Niciun ofițer nu a fost rănit, iar identitatea și motivele bărbatului nu au fost dezvăluite oficial. Surse media au arătat că suspectul a fost Austin T. Martin, în vârstă de 21 de ani, din Cameron, Carolina de Nord. Familia acestuia îl declarase dispărut cu o zi înainte.

Acesta a fost cel mai recent incident violent care a vizat Mar-a-Lago, după ce în 2024 Donald Trump fusese victima unei tentative de asasinat în timpul unui miting electoral din Pennsylvania. Atunci, un bărbat de 20 de ani, Thomas Matthew Crooks, a deschis focul asupra fostului președinte dintr-o clădire din apropiere.