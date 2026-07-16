A murit Hal Williams, vedeta din „Sanford and Son”

Actorul veteran Hal Williams, probabil cel mai cunoscut pentru interpretarea ofițerului „Smitty” Smith din serialul „Sanford and Son”, a murit în această dimineață la domiciliul său din Rancho Mirage, potrivit reprezentantului său, citat de The Wrap. Avea 91 de ani.

În rolul lui Smitty, Williams a fost o jumătate dintr-un duo de luptători împotriva criminalității care a apărut în 22 de episoade ale serialului clasic.

Partenerul său, ofițerul „Hoppy” Hopkins - interpretat de Howard Platt - începea adesea o scenă cu o explicație „oficială” și rigidă a poliției despre ancheta lor. Smitty interpreta apoi în engleză simplă pentru Fred și Lamont - interpretați de Redd Foxx și, respectiv, Demond Wilson.

Pentru telespectatori, a-i privi pe cei doi intrând într-o scenă era ca și cum ar fi văzut-o pe mătușa Esther apărând: știai că urma să se întâmple ceva amuzant.

Williams a declarat odată pentru WKYC că originile acestei glume a personajelor au apărut în timpul repetițiilor.

„Am făcut-o o singură dată în timpul repetițiilor și producătorilor li s-a părut amuzantă”, își amintește actorul. „Am făcut-o în primul sau al doilea episod și a prins sens. În unele zile, veneam la repetiții și nu aveau nimic concret. [Așa că producătorii spuneau:] «Ieșiți, luați o pauză de două ore și aduceți-ne ceva înapoi».”

De asemenea, a apărut din nou în rolul lui Smitty în cinci episoade din serialul Sanford de la NBC în 1980, în care Foxx a revenit în rolul principal.

Cariera lui Williams s-a întins pe aproape șase decenii, iar el a lucrat constant. Deși rolul său din Sanford este poate cel mai recunoscut, a avut perioade și mai lungi în serialul On the Rocks de pe ABC (24 de episoade) și în întreaga adaptare TV a serialului Private Benjamin, în care l-a interpretat pe sergentul morocănos Ted Ross. O altă perioadă extinsă a fost cea a lui Rudy Bryan în 20 de episoade din The Sinbad Show.

Între 1985 și 1990, Williams a fost un rol cheie în serialul 227, în care l-a interpretat pe Lester Jenkins. Serialul respectiv a fost o piatră de temelie culturală, fiind singurul alt serial pentru familii de culoare din clasa de mijloc difuzat la acea vreme, în afară de Coby. Distribuția plină de vedete i-a inclus pe Helen Martin, Marla Gibbs, Regina King, Jackée Harry, Paul Winfield și alții.

De-a lungul carierei sale de 55 de ani, Williams a avut apariții în seriale TV de succes precum That Girl, The Dick Van Dyke Show, Cannon, Police Woman, Gunsmoke, Police Story, Quincy M.E., Good Times, Knots Landing, The Waltons, The Dukes of Hazzard, Webster, Hill Street Blues, Magnum P.I., Night Court, L.A. Law, Suddenly Susan, Moesha și Parks and Recreation.

Cel mai recent, a avut două apariții speciale în serialul Matlock, cu Kathy Bates în rol principal. A apărut din nou în rolul lui „Autry”, un rezident local a cărui mărturie are un impact asupra cazurilor firmei.

Pe marele ecran, Williams a apărut alături de George C. Scott în filmul „Hardcore” al lui Paul Schrader, alături de Clint Eastwood în „The Rookie”, cu James Earl Jones, Billy Dee Williams și Courtney B. Vance în „Percy & Thunder”, alături de Ashton Kutcher, Bernie Mac și Zoe Saldaña în „Guess Who” și în rolul tatălui lui Denzel Washington în „Flight”.

Actorul a fost membru de lungă durată în consiliul de administrație al Teatrului Actorilor din Los Angeles (LAAT), fondat de Ralph Waite. Cu câteva decenii în urmă, Williams a înființat Fundația Bursei Memoriale Mark K.A. Williams pentru a oferi fonduri studenților de culoare care urmau studii universitare în televiziune/comunicații. Fundația este numită după regretatul fiu al actorului, Mark, student la radiodifuziune și televiziune, care a murit într-o excursie cu cortul în Pădurea Națională Angeles la vârsta de 20 de ani.

Williams a lăsat în urmă doi copii, trei nepoți și trei strănepoți.