Doliu în lumea filmului. Lamont Sanford a rămas doar o amintire

Actorul american Demond Wilson, cunoscut publicului larg pentru rolul lui Lamont Sanford din serialul de televiziune „Sanford and Son”, a murit la vârsta de 79 de ani, potrivit NBC News.

Decesul a fost confirmat vineri, după ce actorul s-a stins din viață în urma unor complicații cauzate de cancer, potrivit unui reprezentant al familiei.

Confirmarea a fost făcută de Mark Goldman, purtător de cuvânt al lui Wilson, într-o declarație transmisă postului de televiziune.

Acesta a precizat că actorul a murit în mod pașnic, fiind înconjurat de familie în ultimele sale zile.

„Un tată devotat, actor, autor și ministru, Demond a trăit o viață ancorată în credință, serviciu și compasiune. Prin munca sa pe ecran, prin scrierile sale și prin activitatea pastorală, a căutat să îi încurajeze pe ceilalți și să lase un impact semnificativ în comunitățile pe care le-a slujit”, a transmis Goldman în mesajul citat de NBC News.

Acesta a mai precizat că „Demond a fost înconjurat de dragoste pe parcursul ultimelor sale zile”. Actorul este supraviețuit de soția sa, Cicely Wilson, de cei șase copii ai cuplului și de doi nepoți.

Demond Wilson a devenit cunoscut în anii ’70 pentru interpretarea personajului Lamont Sanford, fiul calm și rațional al lui Fred Sanford, rol jucat de actorul și comediantul Redd Foxx. Serialul „Sanford and Son” a fost unul dintre primele programe de televiziune din Statele Unite cu o distribuție majoritar afro-americană, debutând pe NBC în 1972.

Personajul lui Wilson era adesea pus în situația de a face față planurilor tatălui său, proprietar de depozit de vechituri, precum și comentariilor sale tăioase și insultelor devenite celebre, inclusiv replica repetată frecvent: „Tu mare prost!”.

Serialul s-a bucurat de un succes considerabil și a fost difuzat timp de șase sezoane, înainte de a se încheia, după ce Redd Foxx a acceptat o ofertă de la ABC pentru un alt proiect de televiziune.

Demond Wilson s-a născut în Valdosta, statul Georgia, și a crescut în cartierul Harlem din Manhattan, conform biografiei publicate pe site-ul său oficial. A servit în armata Statelor Unite în timpul războiului din Vietnam, unde a fost rănit, iar după întoarcerea la New York a început să joace pe scenă, înainte de a se muta la Hollywood.

Un rol episodic în serialul „All in the Family”, în 1971, i-a deschis drumul către „Sanford and Son”, ambele producții fiind realizate de Norman Lear.

Într-un interviu acordat Associated Press în 2022, Wilson a declarat că a obținut rolul în detrimentul comediantului Richard Pryor. „Le-am spus: «Nu poți pune un comediant lângă un alt comediant. Ai nevoie de un personaj serios»”, a relatat actorul.

După încheierea serialului, Wilson a jucat în comedii de scurtă durată precum „Baby I’m Back” și „The New Odd Couple”. Ulterior, a avut apariții episodice în serialul „Girlfriends”, în anii 2000, și în câteva producții cinematografice.

Cu toate acestea, actorul a declarat într-un interviu din 1986 pentru Los Angeles Times că viața de actor nu îl mai împlinea profesional. „Nu mai era o provocare. Și era epuizant din punct de vedere emoțional, pentru că trebuia să par entuziasmat de ceea ce făceam”, a spus Wilson.

În anii ’80, Demond Wilson a ales un drum diferit, devenind ministru și dedicându-se activităților religioase și comunitare, rol pe care l-a considerat esențial pentru etapa matură a vieții sale.