Cele mai așteptate seriale ale lunii iulie. Ce pregătesc platformele de streaming

Platformele de streaming intră într-una dintre cele mai aglomerate luni ale anului. Netflix, Prime Video, Apple TV+, HBO Max și Disney+ pregătesc în iulie premiere care merg de la adaptări după cărți celebre și spin-off-uri ale unor producții de succes până la thrillere, comedii și seriale polițiste cu distribuții importante. Printre numele care revin pe ecrane se află Will Ferrell, Jennifer Garner, Anya Taylor-Joy, Octavia Spencer, Emmy Rossum și Reese Witherspoon.

Luna debutează pe 1 iulie cu „Elle”, prequel-ul inspirat din universul „Blonda de la drept”. Producția este realizată de Reese Witherspoon și urmărește adolescența lui Elle Woods, cu șase ani înainte de plecarea la Harvard. Rolul principal este interpretat de Lexi Minetree, iar povestea o surprinde pe tânăra Elle în perioada în care familia sa se mută din Bel Air în Seattle.

Pe 9 iulie, Netflix lansează „Little House on the Prairie”, o nouă adaptare a romanelor autobiografice scrise de Laura Ingalls Wilder. Acțiunea este plasată în 1868 și urmărește familia Ingalls în timpul mutării din Wisconsin în Kansas, într-o versiune modernizată a poveștii care a inspirat celebrul serial difuzat între 1974 și 1983.

În aceeași zi este programată și premiera „The Five Star Weekend”, adaptare după romanul publicat de Elin Hilderbrand în 2023. Jennifer Garner joacă rolul lui Hollis Shaw, o autoare de succes care organizează o reuniune cu prietene din diferite perioade ale vieții sale. Din distribuție fac parte Chloe Sevigny, Regina Hall, D'Arcy Carden și Gemma Chan.

Pe 12 iulie debutează „The Westies”, serial polițist plasat în New York-ul anilor '80. J.K. Simmons interpretează rolul liderului unei grupări mafiote irlandeze, într-o poveste inspirată de evenimente și personaje reale. Din distribuție mai fac parte Tom Brittney, Allen Leech și Titus Welliver.

Prime Video aduce pe 15 iulie „Ride or Die”, comedie de acțiune cu Octavia Spencer și Hannah Waddingham în rolurile a două prietene care fug prin Europa după ce descoperă că se află în pericol. Bill Nighy completează distribuția producției.

Tot pe 15 iulie este lansat pe Apple TV+ thrillerul „Lucky”, cu Anya Taylor-Joy în rol principal. Actrița interpretează o escroacă obligată să fugă după ce un jaf eșuează. Alături de ea apar Annette Bening, Aunjanue Ellis Taylor și Timothy Olyphant.

O zi mai târziu, pe 16 iulie, Netflix lansează „The Hawk”, o comedie sportivă în care Will Ferrell interpretează un fost campion de golf care încearcă să revină în circuitul profesionist. Din distribuție fac parte Molly Shannon, Jimmy Tatro și Luke Wilson.

Pe 17 iulie, Netflix încheie povestea începută în „Heartstopper” prin lansarea filmului „Heartstopper Forever”. Producția urmărește relația dintre Nick și Charlie într-un moment de cotitură, când unul dintre ei pleacă la universitate, iar celălalt rămâne încă la liceu. Kit Connor și Joe Locke revin în rolurile principale.

Pe 23 iulie, HBO Max lansează „Stuart Fails to Save the Universe”, cel mai nou spin-off din universul „Teoria Big Bang”. Kevin Sussman revine în rolul lui Stuart, proprietarul magazinului de benzi desenate care ajunge într-o situație neașteptată după ce strică o invenție creată de Sheldon și Leonard. Serialul combină comedia cu elemente de science-fiction și universuri alternative.

Pe 27 iulie este programată premiera serialului „Furious”, disponibil pe Hulu în Statele Unite și pe Disney+ la nivel internațional.

Emmy Rossum interpretează rolul unui agent FBI aflat pe urmele unei criminale în serie jucate de Lola Petticrew. Povestea urmărește modul în care cele două personaje descoperă legături neașteptate între propriile trecuturi. Din distribuție mai fac parte Scoot McNairy și Jake Lacy.

Cu premiere programate aproape în fiecare săptămână și producții care acoperă toate genurile, de la dramă și thriller până la comedie și acțiune, luna iulie se anunță una dintre cele mai importante perioade ale verii pentru platformele de streaming.