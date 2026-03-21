Prognoza meteo, 21 martie. Weekend-ul începe cu ploi, lapoviță și ninsoare. Când se mai încălzește

Vremea va fi în general închisă sâmbătă, 21 martie, iar temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor. În a doua parte a zilei și spre seară se așteaptă ploi slabe, local în Dobrogea, Moldova și estul Munteniei, iar pe timpul nopții, precipitațiile vor fi prezente în regiunile estice și sudice, potrivit ANM.

În zona Carpaților Orientali și pe alocuri în cea a Carpaților Meridionali, ploile vor alterna cu lapovița și ninsoarea, iar cantitățile de apă izolat pot depăși 10 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în jumătatea estică a țării, unde rafalele vor ajunge la 40–50 km/h. În sud-vestul Moldovei, partea central-estica a Munteniei și în Carpații de Curbură, rafalele vor fi mai puternice, între 50 și 80 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 14 grade, iar cele minime între -1 și 7 grade. Dimineața și noaptea, mai ales în zonele deluroase și în Transilvania, este posibilă bruma.

În București, cerul va fi predominant închis, cu ploi slabe dimineața. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 50–60 km/h.

Temperatura maximă va fi în jur de 14 grade, iar minima de 4–6 grade.

Până pe 23 martie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor valorile termice se vor menține apropiate de mediile climatice obișnuite. Cantitatea de precipitații va fi sub media normală, astfel că regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național.

În perioada 23 – 30 martie, vremea se va încălzi treptat în întreaga țară, cu abateri termice pozitive mai evidente în nord. Precipitațiile vor reveni la valori apropiate de normal, fără a se înregistra episoade de secetă sau ploi excesive.

În intervalul 30 martie – 6 aprilie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele specifice începutului de primăvară. În sud, est și în zonele montane se așteaptă cantități mai mari de precipitații, în timp ce în restul țării regimul pluviometric va fi aproape de normal.

Pentru perioada 6 – 13 aprilie, valorile termice vor rămâne constante, apropiate de mediile climatice normale. Precipitațiile se vor menține în limite obișnuite în majoritatea regiunilor, fără abateri semnificative.