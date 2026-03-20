Vreme capricioasă în minivacanța de 1 Mai. Ce trebuie să știe românii care vor să ajungă pe litoral

Ca în fiecare an, litoralul românesc se va umple de tineri în minivacanța de 1 Mai, mulți dintre ei având deja rezervările confirmate. Pentru mulți, aceasta va fi prima escapadă la mare din an, însă meteorologii Accuweather avertizează că vremea va fi capricioasă în perioada respectivă.

Începutul minivacanței de 1 Mai va aduce ploi și temperaturi apropiate de cele specifice perioadei pe litoral.

În Mamaia, vremea va fi schimbătoare în primele două zile ale minivacanței. Pe 1 mai, temperaturile vor ajunge până la 18 grade Celsius, însă ploaia își va face simțită prezența în anumite intervale.

Ziua de 2 mai va aduce condiții asemănătoare, cu maxime de 18 grade și nopți ușor mai răcoroase. Veștile bune apar după 3 mai, când soarele va fi mai prezent pe litoral.

Temperaturile maxime vor ajunge la 21 de grade, iar minimele diurne vor fi în jur de 18 grade.

Până pe 23 martie, temperaturile vor fi ușor peste mediile obișnuite în regiunile vestice și nord-vestice, în timp ce în restul țării se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi reduse la nivel național, indicând un regim pluviometric deficitar.

În intervalul 23 – 30 martie, vremea se va încălzi ușor în întreaga țară, cu valori mai ridicate în nord. Cantitățile de precipitații vor reveni aproape de normal, fără riscuri majore de secetă sau ploi excesive.

La începutul lunii aprilie, între 30 martie și 6 aprilie, temperaturile medii se vor menține în jurul celor specifice sezonului. Totuși, ploile vor fi mai abundente în sud, est și în zonele montane, în timp ce restul teritoriului va înregistra precipitații apropiate de normal.

În intervalul 6 – 13 aprilie, valorile termice vor rămâne constante, apropiate de cele obișnuite, iar precipitațiile vor fi estimate în limite normale în majoritatea regiunilor, fără abateri semnificative.