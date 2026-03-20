Prognoza meteo, 20 martie. România, sub influența unui val de aer rece. Ploi, lapoviță și vânt puternic

Ziua de vineri aduce o vreme în general apropiată de normalul perioadei, însă cu un aspect mai degrabă închis în multe regiuni ale țării, în special în est, nord și centru, unde cerul va fi mai mult noros și, pe arii restrânse, se vor semnala ploi slabe, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În zona montană, mai ales în Carpații Orientali și izolat în Carpații Meridionali, vor apărea precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, însă acestea vor fi de scurtă durată. În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare, iar perioadele cu soare își vor face apariția trecător.

Vântul va sufla în general slab și moderat, dar pe parcursul zilei va avea intensificări în regiunile estice și sudice, în special în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde rafalele pot atinge viteze de 50–65 km/h. La munte, în zona Carpații de Curbură, vântul va fi mai puternic, cu rafale ce pot ajunge la 70–80 km/h.

Valorile se vor menține în jurul mediilor multianuale pentru această dată, astfel că maximele vor fi cuprinse între 6 grade în estul Transilvaniei și 14 grade în sudul Banatului, în timp ce minimele vor coborî până la -5 grade în zonele depresionare și vor ajunge la aproximativ 5 grade pe litoral.

În București, vremea va fi în general închisă, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă din an.

Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări temporare ce pot atinge 35–45 km/h, iar temperatura maximă se va situa între 11 și 13 grade, în timp ce minima va coborî spre 1–4 grade.

Până pe 23 martie, valorile termice se vor situa ușor peste cele normale în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor vor rămâne apropiate de mediile perioadei.

În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, ceea ce înseamnă că precipitațiile vor fi mai reduse decât în mod obișnuit.

În intervalul 23 – 30 martie, vremea se va încălzi ușor în toată țara, cu abateri pozitive mai pronunțate în regiunile nordice. Cantitățile de precipitații vor reveni, în general, la valori apropiate de normal, fără episoade semnificative de secetă sau exces.

Pentru perioada 30 martie – 6 aprilie, temperaturile medii se vor menține în jurul celor specifice sezonului, însă regimul precipitațiilor va deveni excedentar în sud, est și în zonele montane. În restul teritoriului, cantitățile de apă vor fi apropiate de normal.

În intervalul 6 – 13 aprilie, valorile termice vor rămâne apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă la nivelul întregii țări. De asemenea, precipitațiile nu vor înregistra abateri semnificative, fiind estimate în limite normale în majoritatea regiunilor.