Vreme capricioasă în România. ANM anunță când vor crește temperaturile

Vremea din România intră într-o nouă etapă de variații, cu o răcire temporară la începutul săptămânii, urmată de o încălzire de scurtă durată și, ulterior, o nouă schimbare de regim. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a explicat că această alternanță este specifică perioadelor de tranziție, însă în acest an evoluția temperaturilor pare mai lentă decât în mod obișnuit.

Potrivit acesteia, zilele imediat următoare vor aduce valori mai scăzute decât cele recente, înainte ca temperaturile să crească din nou, începând de marți. „Așteptăm o încălzire a vremii începând de marți, însă va fi una de scurtă durată”, a declarat Florinela Georgescu.

În prima parte a intervalului, vremea va fi mai rece comparativ cu ziua precedentă, cu maxime diferite de la o regiune la alta. Valorile vor porni de la aproximativ 9 grade în Dobrogea, în timp ce în Muntenia și Oltenia se vor înregistra între 10 și 12 grade. În Moldova, temperaturile vor varia între 10 și 13 grade, iar în vestul, centrul și nord-vestul țării se vor atinge valori mai ridicate, de până la 15–16 grade.

Această distribuție evidențiază o diferență termică între regiunile estice și cele vestice, fenomen frecvent în această perioadă. Chiar dacă nu sunt valori extreme, senzația de răcire va fi resimțită după episoadele mai calde recente. Meteorologii atrag atenția că aceste oscilații sunt normale pentru începutul primăverii, însă pot crea un disconfort termic accentuat.

Schimbarea de tendință va veni începând de marți, când temperaturile vor începe să crească în toate regiunile. Până joi, maximele ar putea ajunge la valori apropiate de 20 de grade, în special în sudul Olteniei și al Munteniei, aducând o atmosferă mai apropiată de primăvară. Totuși, această încălzire nu va persista.

„Încălzirea de marți ar putea aduce, până joi, maxime apropiate de 20 de grade în partea de sud a Olteniei și Munteniei, temperaturi în creștere în toate regiunile”, a explicat directorul ANM la Digi24. După acest episod, vremea va intra din nou într-un proces de răcire.

În a doua parte a săptămânii, se anticipează o scădere a temperaturilor și o creștere a probabilității de precipitații. Maximele ar putea coborî din nou, spre finalul intervalului, până în jurul valorii de 12 grade, marcând o revenire la un regim mai rece și mai instabil.

Un aspect important subliniat de meteorologi este evoluția mai lentă a încălzirii în acest an. „Încălzirea consistentă a vremii vine în acest an mai lent”, a precizat Florinela Georgescu, lăsând deschisă posibilitatea unor schimbări mai bruște în perioada următoare. Aceasta nu exclude ca, în cazul în care această lentoare se menține până spre jumătatea lunii aprilie, să asistăm ulterior la o creștere rapidă a temperaturilor. Într-un astfel de scenariu, valorile ar putea urca chiar spre 20–25 de grade în a doua parte a lunii aprilie, într-un interval scurt de timp.

În ceea ce privește sărbătorile de primăvară, estimările indică un regim termic apropiat de normal. De Paște și Florii, temperaturile maxime ar urma să se încadreze, în general, între 10 și 20 de grade. Cu toate acestea, vremea va rămâne schimbătoare, ceea ce înseamnă alternanțe între zile mai calde, cu valori peste 20 de grade, și perioade mai răcoroase, însoțite de ploi.