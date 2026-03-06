Actualitate

Bolojan a vorbit la telefon cu șeicul Emiratelor Arabe Unite. Siguranța românilor, în centrul discuției

Bolojan a vorbit la telefon cu șeicul Emiratelor Arabe Unite. Siguranța românilor, în centrul discuției
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la telefon cu Mohamed bin Zayed Al Nahyan, șeicul Emiratele Arabe Unite, iar discuția a fost axată pe sprijinirea cetățenilor români aflați în Emirate. Acesta a cerut sprijin pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare companiilor aeriene românești, conform anunțului făcut de Executiv.

Bolojan, a discutat cu șeicul Emiratelor Arabe Unite

Convorbirea telefonică dintre premierul Ilie Bolojan și Mohamed bin Zayed Al Nahyan a avut loc în contextul relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și Emiratele Arabe Unite.

„Prim-ministrul și-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu care au afectat și Emiratele Arabe Unite. Acesta a transmis un mesaj de susținere și a urat putere și reziliență pentru depășirea acestor momente dificile”, arată reprezentanții Guvernului.

Conform comunicatului Guvernului, prim-ministrul și-a exprimat recunoștința față de AS Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan și autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru sprijinul acordat cetățenilor români care locuiesc, muncesc sau se află ca turiști în țară.

Solicitările premierului

În timpul discuției, premierul a solicitat sprijin pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare companiilor aeriene românești, astfel încât cetățenii români să se poată întoarce acasă în siguranță.

Cei doi lideri au convenit să mențină cooperarea și coordonarea, pentru a identifica cele mai bune soluții în sprijinul românilor aflați în regiune, se mai arată în comunicat.

Nemulțumiri printre românii repatriați din Orientul Mijlociu. O aeronavă din Emiratele Arabe Unite va ateriza vineri

O parte dintre repatriați din Orientul Mijlociu și-au exprimat nemulțumirile legate de organizarea zborurilor de întoarcere, afirmând că au fost nevoiți să își achite singuri călătoria spre casă.

Revolta a izbucnit în aeroport și s-a extins rapid pe rețelele de socializare. Joi seara, alte patru aeronave sunt așteptate să aterizeze la București, aducând cetățeni români din Israel și Dubai. În următoarele ore, o altă aeronavă va ateriza în România.

