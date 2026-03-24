Simonis, atac la Bolojan. Președintele CJ Timiș îl compară cu Putin

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru că ar lua decizii fără consultarea partenerilor din coaliție. Într-un interviu la RFI, el a susținut că liderii nu pot acționa „de capul lor” într-o coaliție și a comparat această atitudine cu cea a liderilor autoritari, precum Vladimir Putin sau Aleksandr Lukașenko.

Simonis afirmă că Guvernul nu a fost câștigat de Bolojan sau de USR, ci de PSD, iar faptul că s-a stabilit o coaliție cu un premier liberal nu îi oferă acestuia dreptul de a lua decizii de unul singur.

„Cred că ceilalți parteneri trebuie să înțeleagă faptul că Guvernul nu a fost câștigat de Ilie Bolojan, alegerile nu au fost câștigate nici de USR, partidul care a câștigat alegerile a fost PSD, iar faptul că am ales împreună să facem o coaliție și nu a fost ușor, cu un premier liberal, Ilie Bolojan, nu-i dă domniei sale dreptul să facă ce-l taie capul, fără să se consulte cu aliații”, a arătat el.

Simonis a criticat și modul în care a fost întocmit bugetul. El a afirmat că bugetul a fost elaborat conform dorinței lui Ilie Bolojan și trimis la Parlament fără consultarea PSD-ului. Liderul CJ Timiș a acuzat că, în timp ce amendamentele depuse de social-democrați au fost prezentate ca lipsă de responsabilitate, premierul nu a discutat cu partenerii de coaliție înainte de a transmite bugetul legislativului.

„Atunci când formezi o coaliție, nu poți de capul tău să faci ce vrei tu. Aia face Putin, face Lukashenko, fac ăia cu scoruri de 90% și nu-i poate nimeni contrazice”, a continuat Simonis.

La observația realizatorului RFI că Ilie Bolojan nu poate fi comparat cu Vladimir Putin, considerat dictator și criminal, Alfred Simonis a clarificat că nu a făcut o astfel de asociere, subliniind că mesajul său se referea la necesitatea consultărilor de la nivelul coaliției.

„Dar nu asta am spus, Doamne ferește, nu am spus în nici un caz că Ilie Bolojan e Vladimir Putin, vă spuneam că în democrații te consulți”, a răspuns el.

Alfred Simonis a mai spus că, pentru PSD, prioritățile interne sunt mai importante decât dorințele liderilor coaliției sau ale altor formațiuni. El a explicat că partidul își desfășoară consultările în mod democratic și că nu există motive pentru ca o consultare internă să fie privită ca o problemă într-o țară membră a UE. El a criticat atitudinea premierului Ilie Bolojan față de partid, menționând că acesta a fost ignorat timp de mai multe luni.

„Dacă un partid a ajuns să fie atât de iritat, atât de sfidat, atât de ignorat și de umilit în aceste luni de zile cu premierul Bolojan în fruntea Guvernului și partidul ăla la bază nu mai vrea să continue cu Ilie Bolojan, domnule, trebuie să ne oblige cineva să continuăm? (…)Un partid are dreptul să ia decizii”, a mai spus Simonis.

Biroul Politic Național al PNL a anunțat că, în cazul în care PSD ar provoca o criză guvernamentală, formațiunea liberală nu ar mai putea rămâne în coaliție cu social-democrații. Alfred Simonis susține că această atitudine nu este justificată având în vedere situația în care se află România.

„Este o aberație, din punct de vedere democratic, este una din multele prostii care se spun în spațiul public, pentru ca după câteva săptămâni, dacă ajungem în situația aia și nu spun că trebuie să ajungem în situația aia neapărat, să trebuiască să retracteze decizii pe care le-au luat astăzi (…)”, a mai spus el.

El a susținut că PNL și USR ar trebui să se ocupe de deciziile interne și să lase PSD-ul să-și stabilească strategiile și prioritățile. Totodată, Simonis a afirmat că, dacă liberalii și liderii USR nu mai vor să colaboreze cu PSD, o variantă la îndemână pentru ei ar fi formarea unei alianțe cu AUR.

„Recomandarea mea față de colegii de la PNL și USR este să-și vadă de partidele domniilor lor, să ne lase pe noi să luăm decizii în cadrul intern și după aceea să-și ia și ei deciziile în cadrul intern al partidelor lor”, a mai spus el.