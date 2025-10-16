Facturarea gazelor. Ce trebuie să știe fiecare consumator despre contor și factură

Republica Moldova. Odată cu schimbările în modul de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova, mulți consumatori s-au întrebat cum se calculează exact facturile și cine este responsabil pentru aceste informații. Energocom, compania responsabilă de achiziția și livrarea gazului, a venit cu explicații detaliate pentru a clarifica situația.

Compania subliniază că citirea contoarelor de gaz aparține în totalitate operatorilor de distribuție din teritoriu, adică celor care gestionează rețeaua locală de gaz. Energocom, în calitate de furnizor, nu are acces direct la contoare și nu colectează datele de consum. Aceste date sunt transmise către Energocom de către distribuitori, iar pe baza lor se calculează facturile.

Dacă citirea contoarelor nu se realizează sau consumatorul nu transmite indicii, factura se întocmește pe baza unui consum estimativ. Aceasta se calculează folosind istoricul consumului fiecărei gospodării sau instituții. În cazul în care, ulterior, se constată diferențe între consumul real și cel estimat, acestea sunt corectate automat pe următoarea factură. Este important ca oamenii să știe că Energocom nu poate modifica cifrele de consum fără confirmarea distribuitorului, deoarece legislația îi limitează această competență.

Reprezentanții companiei mai explică că există o separare clară între furnizarea gazelor și distribuția lor. Energocom se ocupă doar de achiziția și livrarea gazului, în timp ce distribuitorii gestionează rețeaua locală, citirea contoarelor și transportul efectiv al gazului până la consumatori. Accesul neîntrerupt la contor este esențial pentru a evita facturile eronate și pentru a preveni eventuale deconectări din cauza unor neconcordanțe sau estimări incorecte.

Dacă există suspiciuni că factura nu reflectă corect consumul, consumatorii trebuie să contacteze operatorul de distribuție, care verifică datele și poate confirma corectarea eventualelor erori. Acest mecanism asigură transparență și protecție pentru clienți.

Prin aceste clarificări, SA Energocom dorește să elimine confuzia și să garanteze că fiecare consumator înțelege cum se calculează factura și ce pași trebuie să urmeze în cazul unor neclarități, asigurând astfel o facturare corectă și corelată cu consumul real.