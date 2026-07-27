Siria încearcă să ajungă la un acord de securitate cu Israelul, care ar putea deschide calea către o pace cuprinzătoare între cele două state, a declarat președintele sirian Ahmed al-Sharaa într-un interviu acordat Al Jazeera.

Declarația președintelui Ahmed al-Sharaa vine într-un moment în care tensiunile de la graniță rămân ridicate, iar comunitatea internațională cere respectarea suveranității Siriei.

Potrivit liderului de la Damasc, un astfel de acord nu ar afecta revendicările Siriei asupra Înălțimilor Golan, teritoriu ocupat de Israel în urma Războiului de Șase Zile din 1967 și anexat în 1981, anexare care nu este recunoscută de cea mai mare parte a comunității internaționale.

Ahmed al-Sharaa a afirmat că autoritățile siriene încearcă să implice un grup extins de state pentru a exercita presiuni asupra Israelului, astfel încât acesta să adopte o politică „mai echilibrată” față de Siria.

„Evităm să intrăm în confruntări”, a declarat președintele sirian, subliniind că obiectivul actual al guvernului este reducerea tensiunilor și crearea condițiilor pentru un dialog.

Declarațiile vin într-un context regional complicat. După înlăturarea fostului președinte Bashar al-Assad de către forțele rebele conduse de Ahmed al-Sharaa, în decembrie 2024, armata israeliană a extins prezența militară în sudul Siriei, ocupând mai multe poziții strategice.

Israelul a desfășurat trupe în zona demilitarizată de pe teritoriul sirian, inclusiv pe partea siriană a Muntelui Hermon, care domină capitala Damasc. De atunci, armata israeliană a efectuat mai multe lovituri asupra unor ținte din Siria și a reținut persoane aflate pe teritoriul sirian.

Autoritățile israeliene susțin că unele dintre aceste operațiuni au avut scopul de a proteja comunitatea druză din sud-vestul Siriei.

Duminică, agenția oficială siriană SANA a relatat că forțele israeliene au bombardat zone din Siria și au distrus un transformator electric în satul Maariyah, lăsând mai multe locuințe fără alimentare cu energie electrică.

Declarațiile președintelui sirian au coincis cu vizita secretarului general al ONU, António Guterres, în Siria. Este prima deplasare a unui șef al Organizației Națiunilor Unite în această țară din 2009.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Guterres a cerut respectarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a Siriei.

Secretarul general al ONU a transmis că încălcările de către Israel ale Acordului de separare a forțelor din 1974 sunt „inacceptabile și trebuie să înceteze”.

Ahmed al-Sharaa încearcă să îmbunătățească imaginea internațională a Siriei după aproape 14 ani de război civil și decenii de izolare sub conducerea familiei Assad.

Anul trecut, el a devenit primul președinte sirian din 1967 care a participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Executivul de la Damasc urmărește relansarea relațiilor diplomatice și reconstruirea economiei afectate de conflict.

În același interviu, liderul sirian a precizat că guvernul său nu ia în calcul intervenții militare în Liban, unde gruparea șiită Hezbollah, susținută de Iran, a luptat de partea opusă în timpul războiului civil sirian.

Anterior, președintele american Donald Trump declara că a discutat cu Ahmed al-Sharaa despre combaterea Hezbollah, după ce a criticat Israelul pentru numărul mare de victime civile înregistrate în Liban.