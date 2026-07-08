Președintele american Donald Trump l-a notificat oficial, miercuri, pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, cu privire la decizia de a elimina Siria de pe lista neagră a statelor considerate de Washington drept susținătoare ale terorismului, informează Reuters.

Această mișcare marchează o schimbare importantă și deschide calea pentru o reconstrucție masivă a unei țări devastate de ani de conflict.

Decizia a fost asumată direct de liderul de la Casa Albă printr-o scrisoare oficială înmânată președintelui sirian imediat după întrevederea diplomatică pe care cei doi au avut-o miercuri, la Ankara, conform informațiilor oferite de un oficial guvernamental american de rang înalt.

În documentul consultat de Reuters, Donald Trump își exprimă sprijinul total pentru noul regim de la Damasc:

„Am promis să ridic toate barierele care vă împiedică să vă reconstruiţi ţara şi foarte curând veţi putea face asta. Avem companii din SUA gata să investească în Siria şi să vă ajute să vă faceţi ţara mai măreaţă şi mai prosperă ca oricând”, a afirmat Donald Trump în scrisoarea adresată lui al-Sharaa.

Procedura de eliminare a Siriei de pe lista statelor teroriste a fost deja demarată la Washington. Președintele SUA a confirmat că a notificat Congresul cu privire la intenția sa. Conform legislației americane, legislativul are acum la dispoziție o perioadă de 45 de zile pentru a analiza măsura înainte ca aceasta să intre oficial în vigoare.

Scoaterea de pe această listă neagră este vitală pentru economia Siriei. Până în prezent, statutul de stat susținător al terorismului atrăgea automat:

Restricționarea severă a ajutoarelor financiare și umanitare americane;

Interdicția totală asupra importurilor de armament din SUA;

Blocarea majorității tranzacțiilor financiare internaționale.

Această decizie vine în continuarea strategiei Casei Albe. Luna trecută, Trump a semnat deja un decret prin care a pus capăt sancțiunilor economice americane împotriva Siriei, oferind Damascului o primă gură de oxigen și reconectarea la sistemul financiar global.

Pe lângă sprijinul american, Siria devine un punct de atracție major pentru capitalul din Orientul Mijlociu. Mai multe mari companii din Arabia Saudită și-au anunțat deja intenția de a investi miliarde de dolari în proiecte de infrastructură și reconstrucție, în timp ce alte state din regiunea Golfului au promis asistență financiară substanțială.

Relația dintre Washington și noul lider sirian este însă una surprinzătoare, având în vedere trecutul acestuia. Ahmed al-Sharaa a fost în trecut comandant al Frontului Nusra, o organizație jihadistă afiliată rețelei Al Qaeda. Cu toate acestea, el a rupt definitiv legăturile cu gruparea teroristă în anul 2016, iar ulterior a preluat comanda unei coaliții de facțiuni islamiste rebele. Această alianță a reușit, în 2024, să îl înlăture definitiv de la putere pe fostul dictator Bashar al-Assad.

În cadrul întâlnirii de la Ankara, Donald Trump nu a ezitat să îl complimenteze pe al-Sharaa, încurajându-l totodată să continue ofensiva militară împotriva rămășițelor Statului Islamic (ISIS) din regiune. Liderul american a concluzionat pe un ton extrem de apreciativ, subliniind că omologul său sirian "e respectat de toată lumea, inclusiv de mine".