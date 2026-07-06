Tensiunile din jurul meciului din optimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Statele Unite ale Americii și Belgia au atins cote maxime. Totul a pornit după ce apelul belgienilor, prin care se contesta ridicarea suspendării atacantului american Folarin Balogun, a fost respins de forul mondial. Decizia vine în contextul în care președintele american Donald Trump a recunoscut public că s-a implicat personal și a discutat direct cu conducerea FIFA pentru ca fotbalistul să poată intra pe teren.

Conform informațiilor transmise de CNN, respingerea contestației belgiene înseamnă că vedeta din atacul naționalei SUA va avea drept de joc în partida programată miercuri, de la ora 3.00, ora României.

Liderul de la Casa Albă a explicat că decizia sa de a intervenit a fost bazată pe faptul că nu cunoștea în detaliu regulamentul fotbalistic, mai exact faptul că primirea unui cartonaș roșu atrage automat suspendarea pentru următoarea partidă din turneu. Din acest motiv, Trump a acționat rapid și l-a contactat telefonic pe președintele FIFA, Gianni Infantino. Publicația The Guardian notează că președintele american l-a sunat de nu mai puțin de trei ori pe șeful forului fotbalistic internațional.

În urma acestor demersuri, comisia de disciplină a luat hotărârea de a-i permite lui Folarin Balogun să evolueze în optimi, stabilind în schimb o perioadă de probă de un an pentru jucător.

„Balogun este cel mai bun jucător al nostru. A primit un cartonaș roșu. Nu știam ce înseamnă asta, dar apoi am auzit că înseamnă că nu poate juca în următorul meci. Este foarte nedrept. Cum îl poți penaliza pentru un meci care nu a avut loc încă? Am cerut o revizuire, deoarece nu cred că a fost o lovitură. Nu a fost un tip care și-a lovit adversarul în față. Nici măcar nu a fost fault, s-au lovit unul de celălalt”, a declarat Donald Trump.

În replică față de valul de acuzații privind cedarea în fața presiunilor politice, Gianni Infantino a încercat să curețe imaginea instituției pe care o conduce. Potrivit celor de la Clas Report, președintele FIFA susține că i-a transmis clar lui Donald Trump că deciziile finale aparțin exclusiv structurilor juridice din cadrul federației internaționale.

„Exista un proces legal în curs, care implica organele judiciare independente ale FIFA. Așa funcționează sistemul FIFA și este un principiu pe care îl voi susține întotdeauna”, a spus Gianni Infantino.

În ciuda acestor explicații oficiale, tabăra americană a privit deznodământul ca pe o victorie personală a președintelui. Un senator de peste Ocean i-a adus mulțumiri publice lui Donald Trump pentru modul în care a gestionat eliminarea lui Balogun, în timp ce șeful statului american a mers mai departe și a solicitat oficial modificarea normelor de arbitraj din fotbal.

Hotărârea luată de comisiile FIFA a stârnit nemulțumiri profunde pe continentul european. Reprezentanții Federației Belgiene de Fotbal s-au declarat consternați de această hotărâre și au anunțat că analizează toate pârghiile juridice disponibile pentru a contesta decizia. Dincolo de latura sportivă, cazul a declanșat și o criză de ordin diplomatic. Numeroși oameni politici din Belgia au oferit sprijin federației naționale, descriind hotărârea forului mondial drept o pată pe imaginea sportului și o încălcare gravă a principiilor de fair-play.

Situația a atras imediat atenția UEFA, care a luat atitudine. Reprezentanții forului european au spus că regulamentul nu permite anularea unei suspendări automate după un cartonaș roșu pe parcursul desfășurării unei competiții de o asemenea anvergură. Conform UEFA, hotărârea în favoarea SUA creează un precedent periculos în fotbalul de performanță.

„Integritatea Cupei Mondiale este în pericol”, a transmis UEFA. Scandalul a trecut dincolo de granițele sportului, ajungând pe agenda oficialilor de la Bruxelles. Comisia Europeană a reacționat printr-un comunicat oficial în care a subliniat importanța respectării regulilor, cerând transparentizarea deciziilor și asigurarea unui climat de fair-play în toate competițiile sportive.