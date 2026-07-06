Socialist, capitalist, comunist sau imperialist, orice etichetă ți-ai ales sau ți-au pus-o alții, dacă e 4 Iulie, dai mesaj de Ziua Americii! Mai pe Facebook sau X, la radio sau tv, dacă ești mai răsărit, dar acest ”must do” trebuie îndeplinit.

În anii în care România Socialistă se lupta de dincolo de Zidul Berlinului cu imperialismul american, pentru Nicolae Ceaușescu mesajul de 4 Iulie era foarte important și făcea parte din politica de ”rebel” al Blocului Sovietic.

După invadarea Cehoslovaciei și discursul de respingere a represiunii armate împotriva Primăverii de la Praga, lui Nicolae Ceaușescu i se deschisese poarta dialogului cu Casa Albă.

În 1973, este primit de președintele Richard Nixon și vizita este transformată într-un succes diplomatic. Atunci îl cunoaște pe vicepreședintele lui Nixon, Gerald Ford, lucru util pentru că, Nixon pierde Casa Albă, pe fondul acuzelor Watergate.

Ford îl primește și el pe Nicolae Ceaușescu la Washington, pe 11 iunie 1975. Mai mult, între 3 și 5 august, Ford și soția vin în România și au loc discuții oficiale la București și Sinaia.

Doar că pariul pe Ford a fost pierzător, la alegerile din 1976, câștigător fiind democratul Jimmy Carter, dar perseverența în rolul de rebel, avea să repare și acest neajuns. În 1978, Ceaușescu ajunge din nou pe pajiștea de la Casa Albă, primit de Carter.

Încă un lucru, înainte de a reproduce mesajul lui Ceaușescu și o corespondență propagandistică de la Washington ( din care pare că aniversarea din 1975 se desfășura în jurul unor manifestări ”sponsorizate” de comuniștii români): observăm că era aproape de împlinire bicentenarul Zilei Independenței, acum sunt 250 de ani de la 4 Iulie 1776, puteți paria că și peste încă 50 de ani mesajul de Ziua Americii va fi tot obligatoriu pentru toți liderii lumii.

Excelenţei Sale Domnului Gerald R. Ford

Preşedintele Statelor Unite ale Americii

CASA ALBA — WASHINGTON

Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii îmi oferă plăcutul prilej ca, în numele poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România şi al meu personal, să vă adresez felicitări cordiale, precum şi cele mai bune urări de prosperitate şi progres poporului american prieten.

Îmi reamintesc cu plăcere de recenta noastră întîlnire, în cadrul căreia am constatat cu satisfacţie continua dezvoltare a relaţiilor bilaterale politice, economice, tehnico-ştiinţifice, culturale şi în alte domenii, expresie a aplicării consecvente şi a ataşamentului celor două ţări la principiile înscrise în Declaraţia comună semnată la 5 decembrie 1973, şi în Declaraţia comună cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnică dintre Republica Socialistă România şi S.U.A..

Îmi exprim, şi cu acest prilej, convingerea că raporturile româno americane vor cunoaşte noi evoluţii pozitive în toate domeniile şi că vor contribui în continuare la promovarea cursului spre destindere internaţională, la întronarea în relaţiile dintre state a principiilor de justiţie şi echitate, la cooperarea dintre toate ţările lumii, închinată păcii și securității internaționale.

Nicolae Ceaușescu

Președintele Republicii Socialiste România

Sub semnul apropiatului bicentenar al independenţei

Cu 199 de ani în urmă, la 4 iulie 1776, reprezentanţii coloniilor britanice de pe litoralul vestic al Atlanticului, întruniţi în cadrul Congresului de la Philadelphia, adoptau „Declaraţia de independenţă" a celor treisprezece State Unite ale Americii, anunţînd, totodată, ruperea oricăror legături de supunere şi dependenţă faţă de coroana britanică.

Poporul american sărbătoreşte în acest an Ziua sa naţională în cadrul marilor manifestări legate de marcarea bicentenarului S.U.A., care vor atinge punctul culminant în vara şi toamna anului viitor. Pe tot cuprinsul ţării se organizează mii de acţiuni în cele mai diverse domenii de activitate.

Începind cu reconstituirea vieţii din epoca eroică a pionieratului şi terminînd cu deschiderea de muzee consacrate expediţiilor spaţiale. „Moşteniri istorice“,„Festivalul Americii“ şi „Orizont 1976“ sunt principalele teme alea cestor acţiuni. Sunt în curs de restaurare 22 de locuri istorice, unde s-au desfăşurat cele mai importante bătălii din timpul războiului de independenţă.

Fundaţia „Ambasadorii prieteniei“, bine cunoscută şi în ţara noastră, va organiza, după cum s-a anunţat, în toamna anului 1976, o „Săptămină a prieteniei mondiale“, în cadrul căreia tineri de pe întreg globul urmează să discute căile şi principiile dezvoltării unor relaţii de colaborare paşnică între naţiunile lumii. Printre aceştia se vor număra și tineri români, care vor duce poporului american mesajul de prietenie al poporului nostru.

Opinia publică americană a reţinut cu deosebit interes, în acest sens, declaraţia făcută zilele trecute de preşedintele Nicolae Ceauşescu cu ocazia primirii la Bucureşti a unui grup de „ambasadori ai prieteniei“ . „Am dori ca întîlnirea care este legată de acest bicentenar şi constituie un simbol al eforturilor tinerei generaţii de pretutindeni pentru o lume a bunăstării şi fericirii, fără nici un fel de discriminare, în care fiecare om să se simtă cu adevărat liber şi stăpin pe destinele sale“.

După cum se ştie, raporturile între România şi S.U.A. se dezvoltă în mod pozitiv, un important moment in această evoluţie constituindu-l recenta vizită a preşedintelui Nicolae Ceauşescu la Washington, convorbirile rodnice cu preşedintele G. Ford. Rezultatele constructive ale dialogului dintre cei doi preşedinţi — continuare firească a contactelor româno-americane la cel mai înalt nivel, de-a lungul ultimilor ani — constituie o expresie a voinţei celor două ţări de a conferi noi valenţe relaţiilor lor bilaterale pe multiple planuri — curs care, răspunzînd intereselor reciproce, corespunde, în acelaşi timp, cerinţelor generale ale dezvoltării colaborării între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, ale cauzei înţelegerii şi păcii în lume.

C. Alexăndroaie, Washington