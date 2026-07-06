Scandalul de la Campionatul Mondial continuă. Donald Trump a recunoscut, azi, că a intervenit direct pe lângă conducerea FIFA. Liderul de la Casa Albă a declarat că i-a cerut personal președintelui FIFA, Gianni Infantino, să reanalizeze o fază controversată în urma căreia atacantul american Folarin Balogun fusese eliminat. Trump a catalogat hotărârea inițială a oficialilor de meci drept o decizie îngrozitoare și a contestat corectitudinea arbitrajului, notează cei de la Reuters.

Șeful statului american a ținut să precizeze că demersul său nu a reprezentat o formă de presiune ilegală, ci doar o solicitare de verificare a unei erori evidente.

„Tot ce am făcut a fost să cer o reanalizare, pentru că nu am considerat că a fost un fault”, le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval.

Această implicare politică la nivel înalt, considerată o măsură fără precedent în sportul modern, a plasat comisiile disciplinare ale FIFA sub o presiune uriașă și sub atenția întregii planete. Mai mult, acțiunea președintelui SUA a provocat o reacție de revoltă din partea selecționatei Belgiei. Cele două reprezentative urmează să se întâlnească direct pe teren, în noaptea de luni spre marți, într-o partidă decisivă pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției.

În viziunea liderului american, faza care a dus la eliminarea lui Balogun nu a avut nimic de-a face cu o încălcare a regulamentului, ci a fost doar un contact de joc nefericit. Trump a mers chiar mai departe, punând la îndoială obiectivitatea centralului care a dictat sancțiunea.

„Am văzut faza. Acela n-a fost fault. N-a fost nici măcar o abatere. Au fost doi jucători care alergau cu viteză maximă şi, pur şi simplu, s-au ciocnit”, a explicat Trump.

Intervenția de la Casa Albă a avut însă efectul scontat de americani. Forul mondial a revenit asupra dictării inițiale, spre satisfacția președintelui SUA, care a lăudat deschiderea arătată de Gianni Infantino și comisiile de specialitate.

Trump a spus că FIFA a luat o „decizie cu adevărat genială” de a anula cartonaşul roşu. „Cred că decizia arbitrului a fost îngrozitoare”, a afirmat președintele.

În încheierea declarațiilor sale, Donald Trump a respins acuzațiile de imixtiune politică în sport, susținând că regulamentele permit corectarea greșelilor și că interesul său național a fost doar acela de a asigura o competiție dreaptă pentru țara sa.

„Nu le-am spus ce să facă. Nu le pot spune ce să facă”, a mai spus Trump, adăugând că este extrem de important ca echipa SUA să îi aibă pe teren pe cei mai buni jucători ai săi în momentele decisive.