Sancţiunea lui Folarin Balogun, suspendată de FIFA

FIFA a decis duminică să suspende sancţiunea de un meci primită de atacantul american Folarin Balogun, permiţându-i acestuia să evolueze luni în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale, dintre Statele Unite şi Belgia.

Balogun, care conduce clasamentul marcatorilor echipei americane cu trei goluri, primise cartonaş roşu pentru că l-a călcat pe piciorul bosniacului Tarik Muharemović în victoria cu 2-0 din optimi, disputată miercuri.

„Punerea în aplicare a suspendării este suspendată pentru o perioadă de probă de un an”, a anunţat FIFA duminică. „Dacă Folarin Balogun comite o altă abatere de natură şi gravitate similare în timpul perioadei de probă, suspendarea va fi revocată, iar sancţiunea va fi aplicată fără a aduce atingere oricărei sancţiuni suplimentare impuse pentru noua abatere.”

Decizia FIFA a stârnit controverse, cartonaşul roşu primit de Balogun fiind considerat una dintre cele mai discutate decizii ale turneului.

Balogun a marcat trei goluri până acum, inclusiv pe cel care a adus Statele Unite în avantaj în faţa Bosniei.

El l-a egalat pe Landon Donovan din 2010 la numărul de goluri marcate de un jucător american la Cupa Mondială, situându-se pe locul al doilea, după cele patru goluri ale lui Bert Patenaude de la prima ediţie a turneului, din 1930.

Preşedintele Donald Trump a salutat decizia pe reţelele sociale. „Mulţumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect şi a reparat o mare nedreptate!”, a scris preşedintele Trump.

Statele Unite, ţara gazdă, încearcă să ajungă în sferturile de finală pentru prima dată după 2002. Americanii au fost eliminaţi în optimile de finală de Ghana în 2010, de Belgia în 2014 şi de Olanda în 2022. În 2006 nu au reuşit să treacă de faza grupelor, iar în 2018 nu s-au calificat la turneu.

Prezenţa lui Balogun, principalul atacant al echipei, reprezintă o veste excelentă pentru selecţionerul american înaintea unui meci extrem de dificil împotriva unei Belgii experimentate.