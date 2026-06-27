Belgia și-a asigurat primul loc în Grupa G a Cupei Mondiale 2026 după o victorie categorică, scor 5-1, în fața Noii Zeelande, pe stadionul BC Place din Vancouver. După două meciuri în care nu reușise să se impună, selecționata pregătită de Rudi Garcia a oferit cea mai convingătoare prestație de până acum la turneul final.

Grație acestui succes, „Diavolii Roșii” avansează în 16-imile de finală de pe prima poziție și vor întâlni una dintre echipele clasate pe locul al treilea în faza grupelor.

Belgienii au început în atac și au fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul 11, când Leandro Trossard a trimis mingea în bară. Un minut mai târziu, Kevin De Bruyne l-a pus la încercare pe portarul Max Crocombe cu un șut de la distanță, iar Jeremy Doku a mai irosit o oportunitate în minutul 16.

În minutul 20, arbitrul a acordat inițial un penalty pentru Belgia, însă și-a schimbat decizia după consultarea reluărilor video.

Scorul a fost deschis în minutul 28 de Trossard, care a reluat în plasă după un corner executat de Kevin De Bruyne. Până la pauză, belgienii au continuat să domine și au mai ratat prin Doku, De Bruyne și Charles De Ketelaere.

La cinci minute de la reluarea jocului, Trossard și-a trecut în cont dubla, profitând de o fază prelungită în care primul său șut fusese blocat.

Kevin De Bruyne a majorat avantajul în minutul 66, cu un șut precis de la aproximativ 18 metri.

Noua Zeelandă a redus diferența în minutul 84 prin Elijah Just, care a profitat de o minge respinsă de Thibaut Courtois și a înscris golul de onoare al echipei sale.

Reacția Belgiei a fost imediată. Romelu Lukaku, introdus pe teren cu doar un minut înainte, a înscris în minutul 86 după o centrare a lui Nicolas Raskin. În prelungiri, Alexis Saelemaekers a stabilit scorul final, 5-1, cu un șut din marginea careului.

Belgienii au mai trecut pe lângă gol și prin Arthur Theate, Matias Fernandez-Pardo și Maxim De Cuyper.

Golul marcat împotriva Noii Zeelande l-a transformat pe Romelu Lukaku în cel mai bun marcator al Belgiei la turneele finale ale Cupei Mondiale.

Atacantul a ajuns la șase goluri înscrise la Campionatele Mondiale: unul în 2014, patru în 2018 și unul în ediția din 2026, depășindu-l pe Marc Wilmots, care avea cinci reușite.

Totodată, Lukaku și Kevin De Bruyne au devenit primii fotbaliști belgieni care înscriu la trei ediții diferite ale Cupei Mondiale.

De Bruyne a mai bifat o performanță individuală importantă, devenind cel mai vârstnic jucător care marchează pentru Belgia la un Campionat Mondial, la vârsta de 34 de ani și 363 de zile.

Victoria cu Noua Zeelandă a venit după două rezultate mai puțin convingătoare pentru Belgia, remiza fără goluri cu Iran și egalul, 1-1, cu Egiptul.

Cele cinci goluri marcate la Vancouver au fost suficiente pentru ca belgienii să încheie Grupa G pe primul loc și să obțină calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026, în timp ce Noua Zeelandă părăsește competiția după această înfrângere categorică.