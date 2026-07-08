Cupa Mondială intră în faza sferturilor de finală. Programul meciurilor

Cupa Mondială 2026 a ajuns în faza sferturilor de finală, după încheierea tuturor meciurilor din optimi. Cele opt echipe rămase în competiția găzduită de America de Nord vor lupta începând de joi pentru un loc în semifinale, iar finala este programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New York, potrivit programului anunțat de FIFA.

Cele patru confruntări din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026 au fost stabilite marți, odată cu disputarea ultimelor meciuri din optimi.

Competiția se apropie de final, iar doar opt selecționate mai păstrează șanse la cucerirea trofeului. Miercuri nu este programată nicio partidă, urmând ca întrecerea să se reia joi seară cu primul sfert de finală.

Primul duel este programat joi, de la ora 23:00, la Foxborough, unde Franța și Maroc se vor întâlni într-o reeditare a semifinalei din 2022.

Selecționata pregătită de Didier Deschamps a ajuns în această fază după victorii cu Senegal, Irak, Norvegia, Suedia și Paraguay. De cealaltă parte, Maroc a remizat cu Brazilia în faza grupelor, a eliminat Olanda la loviturile de departajare și a învins Scoția, Haiti și Canada.

Singurul meci oficial dintre cele două reprezentative s-a disputat în semifinalele ediției precedente, când Franța s-a impus cu 2-0. Formația din Hexagon urmărește calificarea în a treia finală consecutivă, în timp ce Maroc încearcă să repete performanța obținută la turneul din Qatar.

Vineri, de la ora 22:00, este programat duelul dintre Spania și Belgia.

Spaniolii au început competiția cu un rezultat de egalitate împotriva statului Capul Verde, după care au învins Arabia Saudită, Uruguay, Austria și Portugalia. Totodată, sunt singura echipă care nu a primit gol până în această fază a Cupei Mondiale.

Belgia a debutat cu remize împotriva Egiptului și Iranului, apoi a obținut victoria decisivă cu Noua Zeelandă pentru calificarea în fazele eliminatorii. Ulterior, belgienii au trecut de Senegal și de Statele Unite ale Americii. Ultimul succes al Belgiei într-un meci oficial cu Spania datează de la Cupa Mondială din 1986, când s-a impus la loviturile de departajare în sferturile de finală.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, Norvegia va înfrunta Anglia.

Reprezentativa nordică vine după victorii cu Irak, Senegal, Coasta de Fildeș și Brazilia, singura înfrângere fiind înregistrată în ultimul meci din grupe, cu Franța, partidă în care titularii au fost menajați.

Anglia a remizat cu Ghana și a câștigat meciurile cu Croația, Panama, RD Congo și Mexic. Selecționata pregătită de Thomas Tuchel încearcă să cucerească al doilea titlu mondial, primul după o pauză de 60 de ani. Englezii au câștigat ultimele două confruntări directe cu Norvegia, disputate în 2012 și 2014.

Ultima partidă din sferturile de finală este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 04:00, când Argentina va întâlni Elveția.

Campioana mondială en titre a încheiat grupa cu maximum de puncte și a trecut ulterior de Capul Verde și Egipt. Elveția a remizat cu Qatar în faza grupelor, apoi a învins Bosnia, Canada și Algeria, iar în optimi a eliminat Columbia la loviturile de departajare.

Cele două selecționate s-au întâlnit și la Cupa Mondială din 2014, când Argentina s-a calificat în sferturi după victoria cu 1-0 obținută după prelungiri.

Franța – Maroc, joi, ora 23:00.

Spania – Belgia, vineri, ora 22:00.

Norvegia – Anglia, duminică (în noaptea de sâmbătă spre duminică), ora 00:00.

Argentina – Elveția, duminică (în noaptea de sâmbătă spre duminică), ora 04:00.

Finala Cupei Mondiale 2026 este programată pe 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din New York.